В Улан-Удэ разбили внедорожник, припарковавшийся на остановке

Водитель едва не задавил стоявших на ней людей, говорят очевидцы





МВД Бурятии ищет свидетелей инцидента, который произошел на остановке в Октябрьском районе Улан-Удэ накануне вечером.

Как сообщается в комментарии к видео, водитель внедорожника заехал на остановку со встречной полосы и чуть не наехал на стоявших там людей (звук из видео убран по этическим соображениям).







