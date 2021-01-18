В Улан-Удэ разбили внедорожник, припарковавшийся на остановке

Водитель едва не задавил стоявших на ней людей, говорят очевидцы
МВД Бурятии ищет свидетелей инцидента, который произошел на остановке в Октябрьском районе Улан-Удэ накануне вечером.
На видео, распространенном в паблике «Весь Улан-Удэ», видно, как на остановке паркуется автомашина. Стоявшие там граждане выражают недовольство, а один из мужчин предметом, похожим на трость, разбивает переднее стекло автомобиля и зеркало.
Как сообщается в комментарии к видео, водитель внедорожника заехал на остановку со встречной полосы и чуть не наехал на стоявших там людей (звук из видео убран по этическим соображениям).
«В настоящее время полицией устанавливается личность данного мужчины. Всех, кто был свидетелем данного происшествия, просим позвонить по телефонам 29-28-04, 43-02-02», - сообщили в МВД.
Как отметили в полиции, водитель внедорожника будет привлечен к административной ответственности за движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ).
Фото и видео: «Весь Улан-Удэ»
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