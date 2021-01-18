В Улан-Удэ директор «Водоканала» вместо СИЗО оказался в больнице

После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо





Как сообщил информированный источник «Номер один», депутату горсовета Улан-Удэ директору МУП «Водоканал» Жаргалу Цыбикову после возбуждения уголовного дела стало плохо. Его госпитализировали в кардиологическое отделение Республиканской больницы, где он сейчас проходит лечение. В связи с госпитализацией обвиняемого суд не смог избрать в отношении него меру пресечения. По информации источников, следователи настаивали на заключении Жаргала Цыбикова под стражу. Теперь ходатайство следствия рассмотрят уже после выписки пациента.

