В Улан-Удэ директор «Водоканала» вместо СИЗО оказался в больнице

После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо
Как сообщил информированный источник «Номер один», депутату горсовета Улан-Удэ директору МУП «Водоканал» Жаргалу Цыбикову после возбуждения уголовного дела стало плохо. Его госпитализировали в кардиологическое отделение Республиканской больницы, где он сейчас проходит лечение. В связи с госпитализацией обвиняемого суд не смог избрать в отношении него меру пресечения. По информации источников, следователи настаивали на заключении Жаргала Цыбикова под стражу. Теперь ходатайство следствия рассмотрят уже после выписки пациента.
Напомним, руководителя «Водоканала» задержали 14 января. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении в крупном размере.
По версии Следственного комитета Бурятии, с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый чиновник заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги. На нем с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тысч рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.
Помимо этого, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый чиновник заставлял подчиненных работников, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств заведомо ложных сведений с завышенными показателями пройденного пути. Деньги, выделенные на приобретение топлива, находящиеся на заправочных картах, директор таким путем присваивал и использовал в личных целях, совершив хищение на общую сумму более 700 тыс. рублей.
Известно, что материалы, которые легли в основу уголовного дела в отношении Жаргала Цыбикова, собирали оперативники УФСБ Бурятии.
Фото: «Номер один»
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