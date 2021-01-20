В Улан-Удэ водитель чудом избежал ДТП

Машина проехала под «красный» и выехала на «встречку», но никого не задела (видео)







17 января в Улан-Удэ на регулируемом перекрёстке на Элеваторе водитель автомобиля «Тойота Алион» в нарушение ПДД продолжил движение на красный сигнал светофора и создал аварийную ситуацию. По счастливой случайности ему удалось избежать столкновения с другими машинами. Для этого автомобилю пришлось выехать на встречную полосу, но и там он тоже никого не задел.











Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в прошлом году камерами ЦАФАП зарегистрировано свыше 16 тысяч нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора и 4200 фактов повторного нарушения. Данный вид нарушения в республике фиксируют 10 комплексов ЦАФАП.Фото и видео: ГИБДД Бурятии