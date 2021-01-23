Ученые рассказали, ждать ли в Бурятии новых подземных толчков

Землетрясений такого рода в республике не было примерно 70 лет

Для тех, кто не знает, ученые разъясняют. Бурятия располагается в Байкальской рифтовой зоне, где проходит глубинный разлом земной коры, в центре которого находится Байкал. Район этой гигантской «трещины» характеризуется высокой сейсмической активностью, землетрясения здесь происходят из-за движения литосферных плит.







Любовь Ульянова, «Номер один»



С прошлого декабря жители Бурятии и соседних регионов ощущают дрожь земли. Ученые утверждают, что землетрясений такого рода у нас не было примерно 70 лет. Сейчас идет повторение той активизации, которая, по мнению специалистов, еще не достигла своего пика, поэтому не исключено, что нас ждут повторные сильные землетрясения. Но это неточно.С прошлого декабря жители Бурятии регулярно ощущают подземные толчки. Одно за другим, они с пугающей периодичностью будят людей по ночам (чувствительность ночных землетрясений на порядок выше). 2 декабря землетрясение отмечено в Муйском районе. Его магнитуда составила 3,7 балла. На следующий день вечером произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла, эпицентр находился в 59 километрах к юго-востоку от поселка Кичера Северо-Байкальского района.Мощнее республику тряхнуло ранним утром 10 декабря, когда на Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. При этом сильные подземные толчки почувствовали не только жители Улан-Удэ, но и соседнего Иркутска. По данным сейсмологов, это землетрясение стало самым сильным на Байкале с 1999 года. Вечером того же дня в республике зафиксировали еще одно землетрясение, правда, уже слабее утреннего. Его магнитуда составила 4,9 балла.12 января жители Бурятии вновь проснулись от землетрясения, эпицентр которого был на границе с Монголией, в 63 километрах юго-западнее от поселка Монды Тункинского района. Очаг залегал на глубине десяти километров, подземный толчок был интенсивностью 8,7 балла.Череда землетрясений не на шутку испугала жителей республики. Люди делились в соцсетях своими эмоциями, видео с качающимися люстрами и гремящей мебелью, высказывали предположения о том, что будет дальше. Действительно, что же дальше?Спрогнозировать землетрясения ученые планеты пока не могут, несмотря на развитие современной науки и техники. Предвестников сейсмических событий насчитывается более 200, начиная с биологических (когда толчки земной коры предчувствуют животные), заканчивая специальными физическими, однако не всегда и не везде они фиксируются. У одних эти самые предвестники есть, у других - нет. В этом плане каждое землетрясение индивидуально, как и человек.- Землетрясения происходят на глубине порядка 15 - 20 километров. Кажется, что это не очень глубоко. Только представьте, Кольская сверхглубокая скважина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору, имеет глубину 12 километров 262 метра. Мы же максимум можем заглубиться в глубь земли на один километр. Все, что находится ниже, жители Земли фактически ничего об этом не знают. Люди считают, что им известно все о природе, о нашей планете, ведь они летают в космос и пользуются гаджетами, но это не так. Что говорить, многие жители Бурятии, особенно молодежь, не знают, почему у нас происходят землетрясения, - недоумевает Цырен Тубанов, заведующий лабораторией методов сейсмопрогноза Геологического института СО РАН.Здесь, на Байкале, 12 января 1862 года произошло самое катастрофическое землетрясение в истории Байкальского региона. Под воду ушла «бурятская Атлантида» — Цаганская степь площадью более 200 квадратных километров и образовался новый залив озера Провал. Интенсивность сотрясений в эпицентре тогда составила 10 баллов.- Произошел один сильный толчок, и он зафиксирован в летописях, - рассказывает Цырен Тубанов. – После него было еще много афтершоков (повторных, менее сильных землетрясений. - Прим. ред.), которые привели к тому, что земля «сползла» вниз. То есть катастрофа произошла не от землетрясения, не от этих толчков, а от того, что земля опустилась вниз. Люди успели заблаговременно покинуть свои дома, пока вода постепенно прибывала целые сутки.Многие сегодня, находясь под впечатлением от недавних ночных толчков, вспоминают то самое Цаганское землетрясение, произошедшее зимой 159 лет назад. Может ли оно повториться?- Опасения имеют свои основания, - аккуратно делится ученый. – Землетрясений такой силы у нас действительно давно не было. Ровно 70 лет назад, в апреле 1950 года, после десятилетий относительного упадка региональных сейсмических наблюдений случилось так называемое Мондинское землетрясение с магнитудой, похожей на нынешнее январское: если тогда она была 7 баллов, то сейчас – 6,8 балла. По нашим наблюдениям, сейчас мы можем говорить о цикличности, повторении сильных землетрясений. Заявлять, что больше не будет толчков, что природа уже сделала разрядку, будет не совсем верным.Цикличность землетрясений в Байкальской рифтовой зоне подтверждается наблюдениями. Интересно, что в 1980 - 1998 годах прошлого века землетрясений было не так много, а после, начиная с 1999 года, их количество увеличилось. Был период, когда земля у нас очень мало колебалась, так было во время Гражданской и Великой Отечественной войны. Затем, в 50-х годах, произошло сразу несколько крупных землетрясений, среди них 10-балльное Муйское и Среднебайкальское с интенсивностью в эпицентре в 9 баллов, когда на здании Совета министров на площади Советов пошли трещины.Среднебайкальское землетрясение 1959 года интересно еще и тем, что в течение семи часов после основного удара сотрудники Иркутской сейсмостанции зарегистрировали 104 повторных толчка, общее же число повторных толчков за три последующих месяца превысило 700, а до мая 1960 года инструментально зарегистрировано более 1200 толчков.Череда повторных землетрясений отмечается и сейчас, после Хубсугульского землетрясения, произошедшего 12 января. Рано утром 18 января в Монголии произошло очередное землетрясение. Толчки сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали в 05:52. Их эпицентр находился в акватории озера Хубсугул.- Это афтершок Хубсугульского землетрясения. Каждый день там сейчас происходит по нескольку толчков: чуть слабее, чуть сильнее. На сегодня случилось уже 104 землетрясения, - уточняет заведующий лабораторией методов сейсмопрогноза Цырен Тубанов.- Возможно ли у нас такое землетрясение, что произошло в Хубсугуле? Я отвечу, да, возможно. И это не мое мнение, об этом говорит специальная карта сейсмического районирования. Строители возводят дома с учетом именно этой карты, в ней обозначено, что у нас могут быть 10-балльные землетрясения. Проблема в том, что эта карта разработана относительно недавно, в 80 – 90-х годах прошлого века. Между тем у нас в городе, в республике множество зданий, построенных еще со сталинских времен, - делится Цырен Тубанов.Однако паниковать и бояться возможных землетрясений не стоит, уверены ученые. Да, мы живем в сейсмически активной зоне, но от этого никуда не деться. Ведь живут же люди в Японии, где землетрясения – привычное дело.- Беспокоиться не надо, нужно быть готовым. А готовы мы тогда, когда знаем, беспокойство ведь рождается от незнания. Да, у нас сейсмоактивная зона, да, у нас сейчас идет период сейсмической активизации. Если землетрясение происходит в 100 километрах от нас, то ничего страшного нет. Значит, все нормально, Байкал «работает». Если вы просыпаетесь, все трясется, вы живы - ничего страшного. Потому что при землетрясении все происходит очень быстро. Обычно самый сильный толчок – первый, далее толчки идут по ниспадающей, - разъясняет ученый.