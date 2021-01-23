В Улан-Удэ участники несанкционированного митинга напали на полицейских

На Театральной площади началась драка



Несанкционированная акция протеста продолжается. Уже задержано не менее семи человек.



Причиной нового конфликта стал водитель автомобиля, из которого звучала музыка. Напомним, протестующие танцевали ехор в знак протеста. Полицейские подошли к водителю автомобиля с требованием отключить музыку, а также попытались его задержать. В ответ толпа стала мешать стражам правопорядка. Завязалась драка.



Сейчас в автозаки уводят и многих других протестующих.



