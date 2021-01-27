В Улан-Удэ легковушка попала под трамвай

ДТП произошло вечером на проспекте 50-летия Октября





Сегодня на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая. Причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на трамвайные пути. От удара боковая часть легковушки получила серьезные повреждения, среди людей пострадавших нет.



– Авария произошла в 16:28 часов, автомобилист признал свою вину на месте. За 10 минут все выяснили, водитель написал расписку, что приедет в депо и возместит ущерб за простой движения. Он составил 10 минут, – уточнили информацию в МУП «Управление трамвая».



фото: скриншот видео телеканала АТВ

