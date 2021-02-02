В Улан-Удэ отстранили от работы пьяного водителя скорой помощи



Администрация медучреждения считает инцидент «из ряда вон выходящим»



Водителя станции скорой помощи, который попал в пьяное ДТП, отстранили от работы. Об этом сообщает ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи». При освидетельствовании у виновника аварии установлено состояние алкогольного опьянения. По данному случаю проводится служебное разбирательство, установлена вина водителя скорой помощи.



– Данный факт администрация ГБУЗ «ССМП» считает из ряда вон выходящим. Таких проблем за последние 15 лет не возникало. Ситуация относится к разряду обусловленных только человеческим фактором, – отметили в ССМП.



Как рассказали в учреждении, бригада сообщила о происшествии в ГИБДД и оперативный отдел ССМП, а на место происшествия для водителя и фельдшера другую машину скорой помощи, потому что у них имелись жалобы на травмы. Кроме того, медучреждение критикует местные СМИ, заявляя, что факты аварии были искажены.



– Участники ДТП по медицинским показаниям были доставлены в приемное отделение БСМП, а не покидали места происшествия. К месту ДТП срочно выехал начальник гаража ГБУЗ «ССМП» в соответствие с принятым алгоритмом действий, – сказано в сообщении. – Мы подтверждаем факт ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и наличие в выдыхаемом воздухе водителя паров алкоголя 0,6 промиле. Но все остальные факты изложены неверно в извращенном виде.



В свою очередь, Минздрав Бурятии сообщает, что водители скорой проходят ежедневный утренний и вечерний осмотр врачом или фельдшером, который включает в себя: осмотр внешнего вида водителя, измерение артериального давления и температуры. При подозрении на алкогольное опьянение проводится обследование с помощью алкотестера и первичное исследование на наркотические вещества. При выходе на рабочую смену водитель получает путевой лист от начальника гаража ССМП. Кроме того, создана служебная комиссия, а также проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут приняты меры дисциплинарного характера. Водитель отстранен от работы. В связи с инцидентом будут проводиться внеплановые проверки работы водителей во всех медицинских организациях.



Напомним, 30 января в Улан-Удэ на перекрестке улиц Комсомольская и Октябрьская произошло ДТП. Машина скорой помощи врезалась в микроавтобус. В результате ДТП скорая получила значительные повреждения. Оказалось, что ее водитель был пьян.



фото: «Номер один»