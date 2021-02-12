Сын Баира Жамбалова дал показания в суде

Жамбалов-младший заявил, что они с отцом ехали на «Туареге» Пилосяна





Сегодня в Прибайкальском районном суде Бурятии продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую в январе 2020 года.

Дело на этот раз рассматривалось в отделении Прибайкальского райсуда в селе Ильинка, где имелась техническая возможность допроса свидетелей по видеоконференцсвязи.Первым был допрошен свидетель аварии Алексей Дьяченко, который теперь работает в Красноярске.- Мы с родственниками возвращались с Турки, нашу машину на пригорке перед женским монастырём обогнал двигающий на скорости свыше 90 километров в час «Лэнд Крузер Прадо», потом он завилял и загорелись стоп-сигналы, - рассказал свидетель. - Произошло ДТП, и мы в пяти метрах остановились от джипа. Выйдя с кабины, я увидел тело человека на дороге и разбросанные пакеты. Я увидел полноватого мужчину в очках и в дубленке, он вылез с переднего правого пассажирского сидения (по описаниям напоминает свидетеля Галуста Пилосяна). Слева от машины стоял другой худощавый, стройный мужчина в желтоватой однотонной камуфляжной куртке без шапки. Последний не подходил ни к нам, ни к телу. И лишь осматривал бампер и другие повреждения машины.По словам свидетеля, когда его отвлёк другой остановившийся водитель грузовика, «Прадо» уже уехал.Также суд допросил Александр Жамбалова, сына обвиняемого Баира Жамбалова. Ранее он работал в УФСБ Бурятии, однако после ДТП его перевели на Чукотку, где он служит в одной из пограничных войсковых частей.-Я в тот день до обеда прибыл на рыбалку на Котокель, приехал вместе с Галустом Манвеловичем (бизнесмен Галуст Пилосян – прим. авт.) на его автомобиле «Фольксваген Туарег», и мы находились на озере вместе с отцом его друзьями до вечера, - рассказал он.По словам Жамбалова-младшего, после рыбалки он решил «погреть» «Туарег», сел в водительское кресло, а на пассажирское сидение сел его отец, который сказал, что надо ехать в город.Причем Александр Жамбалов не смог внятно ответить на вопрос - кто дал ему команду пересесть с «Прадо» Жамбаловых на «Туарег» Пилосяна. По его словам выходило, что он якобы просто уехал с рыбалки на чужой машине, даже не спросив ее владельца. Также он затруднился ответить на вопрос, почему, увидев ДТП, не позвонил в спасательные службы и полицию.Фактически Жамбалов-младший продолжал гнуть линию защиты о том, что они с отцом возвращались с рыбалки на чужой машине, а на Бурчевскую наехал Галуст Пилосян на их автомобиле «Лэнд Крузер Прадо». Который, кстати, не был застрахована по ОСАГО и, естественно, что бизнесмен Пилосян не имел права им управлять.Далее и представитель гособвинения, и сторона защиты обратили внимание суда на существенные расхождения в показаниях Александра Жамбалова, данные им на допросе в январе 2020 года и на сегодняшнем заседании. В частности, в суде он давал путанные объяснения по времени, расстояниям и месте тех событий, которые произошли после смертельного ДТП. Когда водитель «Прадо», пытаясь вкруговую скрыться с места происшествия по лесной дороге, застрял в лесу из-за поломки радиатора и вытекшего антифриза. Когда машину пришлось бросить. И затем, когда забрав из леса предполагаемого виновника смертельного ДТП, компания рыбаков далее поехала в отдел полиции в Турунтаево «сдаваться». Где и рассказала о том, что это якобы не Баир Жамбалов, а Галуст Пилосян находился в момент аварии за рулем «Лэнд Крузера».На следующем заседании суда вызов свидетелей продолжится.Фото: «Номер один»