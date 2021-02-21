В Бурятии "ограбили" банк без единого выстрела

«Россельхозбанк» пытается взыскать со своих сотрудников 12 млн рублей



Случаи, когда работодатель обращается в суд, чтобы взыскать со своего работника причиненный ущерб, не редкость. Допустим, разбил не совладавший с эмоциями сотрудник окно или сжег технику – будь добр возместить. Но данный случай особенный. Ведь «Россельхозбанк» требует со своих работников возместить почти 12 млн рублей, пропавших со счета вкладчика.



Куда исчезли деньги?



Эта история довольно длинная и запутанная. Началось все с того, что «Россельхозбанк» принял на работу трех сотрудников. Одного – еще в 2011 году, двух других – в 2017 году. Следуя бюрократическим установкам, среди прочих документов принятые на работу банковские работники подписали договор о полной материальной ответственности – все ж таки с деньгами дело имеют.



Шло время. И вот летом 2018 года в банк поступает заявление от некоего гражданина (назовем его Иванов) о том, что с его вклада сняты денежные средства в размере ни много ни мало 7,3 млн рублей.



Руководство бурятского отделения «Россельхозбанка» назначило служебную проверку. Как потом заявят в суде представители банка, она показала, что эти самые 7,3 млн рублей выданы гражданину (назовем его Сидоров). А подписи на расходном кассовом ордере стоят как раз таки трех служащих, о которых мы писали выше.



Дальше больше. Выяснилось, что Сидоров на самом деле никаких денег не получал. Встал вопрос, где деньги?



Пострадавший вкладчик обратился в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела и поиске виновных в пропаже денег со счета.



Параллельно начались суды. Сначала Советский районный суд постановил следующее: «Взыскать с АО «Россельхозбанк» в пользу Иванова (фамилия изменена. - Прим. ред.) сумму вклада в размере 7 300 000 рублей, проценты по договору - 565 740 рублей, проценты за неправомерное удержание денежных средств в размере 112 900 рублей, компенсацию морального вреда – 10000 рублей, штраф – 100 000 рублей».



Позже Верховный суд, рассматривавший апелляционную жалобу, увеличил размер штрафа со 100 тыс. рублей до почти 4 млн рублей.



«Россельхозбанк», конечно, вынужден был деньги вернуть. Но с кого же взыскивать понесенный ущерб? Правильно, с подписавших расходный кассовый ордер сотрудников.



Казалось бы, все просто. Но тут в дело вступили формальности правосудия.



Кто не успел…



После того как обманутый вкладчик засудил «Россельхозбанк», последний подал свой иск уже об истребовании проигранной суммы со своих сотрудников. Но у них был главный аргумент - срок исковой давности (один год), который, по их мнению, пропустил банк.



Банкиры упирали на то, что срок исковой давности должен исчисляться с момента вступления в силу предыдущего решения суда, обязавшего кредитно-финансовое учреждение вернуть деньги вкладчику. А точнее, после проведения судебно-почерковедческой экспертизы того самого расходно-кассового ордера. То есть с марта 2019 года.



Однако суд обратил внимание на то, что банк проводил служебное расследование, которое было окончено еще 14 августа 2018 года.



«Таким образом, именно с даты 14.08.2018 года истцу стало известно о нарушении его прав… Суд приходит к выводу о том, что в иске ко всем ответчикам должно быть отказано по мотиву пропуска срока обращения в суд».



Все по новой



Конечно же, банк, не желающий терять почти 12 млн рублей, подал апелляционную жалобу с требованием отменить решение суда первой инстанции. Мотивация все та же.



«АО «Россельхозбанк» просило взыскать (с троих сотрудников. – Прим. ред.) сумму 11 982 960 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 60 000 рублей, мотивируя причинением работниками банка, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности, ущерба при исполнении трудовых обязанностей», говорится в решении «верхушки».



Верховный суд, изучив, как проходил судебный процесс нижестоящей инстанции, неожиданно нашел кучу нарушений.



«Из материалов дела следует, что предварительное судебное заседание не назначалось. При рассмотрении дела по существу суд, перечислив в решении материалы дела, без исследования фактических обстоятельств дела, их проверки и оценки доказательств, без выводов относительно требований иска отказал в удовлетворении исковых требований только по формальному основанию - пропуск срока обращения в суд», пишут судьи «верхушки».



Апелляционная инстанция пришла к выводу, что суд первой инстанции неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела. И нарушил права сторон на рассмотрение дела по существу.



«При таких обстоятельствах вывод суда о пропуске срока обращения в суд не обоснован, сделан без исследования и установления фактических обстоятельств дела. Судебная коллегия полагает необходимым отменить решение суда первой инстанции и направить дело в районный суд для рассмотрения по существу заявленных требований», гласит решение Верховного суда.



В итоге дело вернули в первую инстанцию, где «Россельхозбанк» снова сойдется в юридическом поединке со своими работниками. И попытается вернуть себе 12 млн рублей. Если это вообще возможно. Ведь не факт, что у трех банковских клерков найдутся такие деньги.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

