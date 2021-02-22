В Бурятии от коронавируса за сутки умер один пациент

Амбулаторное лечение сейчас проходят 846 человек



За сутки в Бурятии коронавирусом заразился 101 человек. 21 февраля умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Из новых случаев COVID-19: 83 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54% (17 499) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 1706 человек. Амбулаторное лечение проходят 846 пациентов.



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