22.02.2021
В Бурятии от коронавируса за сутки умер один пациент

В Бурятии от коронавируса за сутки умер один пациент

Амбулаторное лечение сейчас проходят 846 человек

За сутки в Бурятии коронавирусом заразился 101 человек. 21 февраля умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.

Из новых случаев COVID-19: 83 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

54% (17 499) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 1706 человек. Амбулаторное лечение проходят 846 пациентов.

Фото: pixabay.com

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