Под колесами «Лексуса» в Улан-Удэ погибли 16-летние парень и девушка

По факту ДТП возбуждено уголовное дело
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего сегодня вечером в Улан-Удэ на улице Революции 1905 года. Дело возбуждено по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).
Напомним, в восьмом часу вечера автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу людей. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, под колеса иномарки попали 16-летние парень и девушка, они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.
По данным следствия, несколькими часами ранее мужчина угнал «Лексус» у сожителя своей сестры. Тот еще до ДТП успел заявить в полицию об угоне.
«В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа и проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. На месте происшествия тщательно фиксируются все следы преступления. Вскоре следователи приступят к допросу подозреваемого мужчины, у него уже взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме», сообщили в Следственном комитете.
Фото: скриншот видео
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