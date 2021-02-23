Под колесами «Лексуса» в Улан-Удэ погибли 16-летние парень и девушка

По факту ДТП возбуждено уголовное дело





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего сегодня вечером в Улан-Удэ на улице Революции 1905 года. Дело возбуждено по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия).