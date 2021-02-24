Глава Бурятии выразил надежду, что водитель-убийца получит большой срок

Однако, по мнению Цыденова, родителям легче от этого не станет



Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в фейсбуке высказался по поводу смертельных ДТП, случившихся вчера вечером в Улан-Удэ.

«Две трагедии случились вчера в городе. Пьяный сбил двух подростков насмерть в районе железнодорожного вокзала. И пенсионерка оступилась и попала под колеса маршрутки. Виновника ДТП в районе вокзала задержали. Он, с учетом всех обстоятельств, конечно, получит большой срок. Но детей родителям это уже не вернет. И никому легче от этого не станет», - высказался глава Бурятии.



Напомним, пьяный 37-летний мужчина, угнавший «Лексус», на улице Революции 1905 года



Фото: МВД Бурятии «Две трагедии случились вчера в городе. Пьяный сбил двух подростков насмерть в районе железнодорожного вокзала. И пенсионерка оступилась и попала под колеса маршрутки. Виновника ДТП в районе вокзала задержали. Он, с учетом всех обстоятельств, конечно, получит большой срок. Но детей родителям это уже не вернет. И никому легче от этого не станет», - высказался глава Бурятии.Напомним, пьяный 37-летний мужчина, угнавший «Лексус», на улице Революции 1905 года насмерть сбил 16-летних парня и девушку . Кроме того, в этот же вечер еще одно смертельное ДТП случилось в районе лицея №24. Там водитель маршрутного автобуса сбил пожилую женщину.Фото: МВД Бурятии