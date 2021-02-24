В Улан-Удэ появилось видео смертельного ДТП с маршруткой

Пожилая женщина оступилась и угодила головой прямо под колеса
В паблике «Аноним 03» появилось видео ДТП с участием маршрутного автобуса, случившегося вчера вечером в Улан-Удэ. На кадрах видно, как на остановке женщина оступается на бордюре, после чего теряет равновесие и стремительно падает головой вперед прямо под колеса начавшего отъезжать микроавтобуса.
ДТП произошло на остановке у лицея №24. Известно, что погибла пожилая женщина.
Напомним, в этот же вечер в столице Бурятии произошло еще одно смертельное ДТП. Пьяный 37-летний мужчина, угнавший «Лексус», на улице Революции 1905 года насмерть сбил 16-летних парня и девушку.
Фото и видео «Аноним 03»
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