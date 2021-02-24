В Улан-Удэ появилось видео смертельного ДТП с маршруткой

Пожилая женщина оступилась и угодила головой прямо под колеса





В паблике «Аноним 03» появилось видео ДТП с участием маршрутного автобуса, случившегося вчера вечером в Улан-Удэ. На кадрах видно, как на остановке женщина оступается на бордюре, после чего теряет равновесие и стремительно падает головой вперед прямо под колеса начавшего отъезжать микроавтобуса.









