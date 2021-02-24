В Улан-Удэ появилось еще одно видео ДТП с гибелью двух подростков

Страшное происшествие запечатлел видеорегистратор встречного автомобиля





Аварийный комиссар Батыр Артыков на своей странице в инстаграм разместил еще одно видео трагического ДТП, случившегося вчера в Улан-Удэ. Страшные кадры снял видеорегистратор встречного автомобиля, остановившегося на светофоре.



