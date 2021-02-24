В Улан-Удэ появилось еще одно видео ДТП с гибелью двух подростков

Страшное происшествие запечатлел видеорегистратор встречного автомобиля
Аварийный комиссар Батыр Артыков на своей странице в инстаграм разместил еще одно видео трагического ДТП, случившегося вчера в Улан-Удэ. Страшные кадры снял видеорегистратор встречного автомобиля, остановившегося на светофоре.
Напомним, вчера вечером на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.
Задержанным оказался 37-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся в уголовной ответственности. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, автомобиль он угнал у сожителя своей сестры.
Фото: скриншот видео
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?