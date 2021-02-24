В Бурятии бывший полицейский обманул МВД на миллион рублей

Мужчина пять лет незаконно получал пенсию





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении армейского прапорщика, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Военного следственного управления Следственного комитета РФ по Восточному военному округу, с 2007 года мужчина числился пенсионером МВД РФ и ежемесячно получал пенсию. В августе 2015 года он поступил на военную службу по контракту в войсковую часть №69647, утратив право на получение пенсии от МВД РФ.«Достоверно зная о том, что о поступлении на службу он должен сообщить в пенсионный орган МВД для прекращения выплаты пенсии, мужчина умолчал об этом. Обманув должностных лиц финансово-экономического отдела МВД РБ, с августа 2015 года по октябрь 2020 года обвиняемый незаконно получил пенсию на общую сумму 936 тысяч рублей», - сообщили следователи.В ходе предварительного следствия на имущество прапорщика – земельный участок стоимостью 204 тысячи рублей - суд наложил арест.С учетом смягчающих вину обстоятельств, в том числе добровольного возмещения части похищенной суммы в размере 40 тысяч рублей, приговором Кяхтинского гарнизонного военного суда военнослужащему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск МВД Бурятии о взыскании с осужденного имущественного ущерба в размере 896 тысяч рублей и сохранил арест на имущество до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа и гражданского иска.Фото: «Номер один»