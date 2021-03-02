В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил автомобиль и врезался в дом

По счастливой случайности, никто не пострадал

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в ДТП никто не пострадал.









Вчера около 5 часов дня в Улан-Удэ на ул. Партизанская 47-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» протаранил стоящую «Тойоту Премио», после чего врезался в жилой дом.Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что виновник аварии пьян. Результат освидетельствования составил 1,59 мг/л. В отношении нарушителя составили административный протокол, автомобиль виновника ДТП поставлен на штрафстоянку.Фото и видео: ГИБДД Бурятии