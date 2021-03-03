В Улан-Удэ перебегавшей дорогу женщине не хватило пары секунд

Появилось видео смертельного ДТП на Бабушкина





В паблике dtp_03 появилось видео смертельного наезда на женщину, случившегося вчера вечером на улице Бабушкина. На кадрах видно, как она начинает перебегать дорогу, когда на правой и средней полосе нет автомобилей, но при этом по левой полосе машина двигается с большой скоростью. Когда женщина приближается к левой полосе, «Лексус» уже находится от нее буквально в десяти метрах. Но вместо того, чтобы остановиться и отбежать назад, женщина продолжает движение и попадает прямо под колеса. Судя по видео, водитель даже не успевает отреагировать на внезапно выбежавшего пешехода и начать торможение.



