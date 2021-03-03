В Улан-Удэ перебегавшей дорогу женщине не хватило пары секунд

Появилось видео смертельного ДТП на Бабушкина
В паблике dtp_03 появилось видео смертельного наезда на женщину, случившегося вчера вечером на улице Бабушкина. На кадрах видно, как она начинает перебегать дорогу, когда на правой и средней полосе нет автомобилей, но при этом по левой полосе машина двигается с большой скоростью. Когда женщина приближается к левой полосе, «Лексус» уже находится от нее буквально в десяти метрах. Но вместо того, чтобы остановиться и отбежать назад, женщина продолжает движение и попадает прямо под колеса. Судя по видео, водитель даже не успевает отреагировать на внезапно выбежавшего пешехода и начать торможение.
Напомним, ДТП произошло около 10 часов вечера 2 марта на регулируемом пешеходном переходе на ул. Бабушкина в Улан-Удэ. 39-летний водитель автомобиля «Лексус» сбил 52-летнюю женщину, она скончалась на месте. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Удар был такой силы, что пострадавшую откинуло на рельсы за 40 метров от места удара.
Фото: скриншот видео
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