Жительница Улан-Удэ лишилась машины, которую на полгода бросила без присмотра

Проживающий неподалеку парень разобрал автомобиль на запчасти





27 января в полицию Улан-Удэ обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о краже автомобиля. Пропажу авто она обнаружила после возвращения с заработков в другом регионе. Женщина уточнила, что машина не использовалась в течение полугода и все это время была припаркована рядом с многоквартирным домом, где она проживает.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых был установлен и задержан подозреваемый – 21-летний горожанин, проживающий неподалеку. Проходя мимо, он неоднократно замечал стоящую во дворе и никем не используемую машину и, планируя подзаработать, похитил ее.Солгав друзьям о приобретении авто, он на эвакуаторе одного из них вывез транспортное средство в гараж в поселке Восточный. Там злоумышленник разобрал автомашину на запчасти и частично их продал. Остальное изъяли полицейские.Как сообщили в МВД Бурятии, парень нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»