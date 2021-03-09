В Улан-Удэ пьяный водитель «Хонды» устроил ДТП с дорогим внедорожником

Оба водителя получили травмы, однако госпитализация им не потребовалась (видео)







В ночь на 8 марта в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. 28-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по ул. Гагарина, не уступил дорогу внедорожнику «Тойота Ленд Крузер». Ехавший на большой скорости 24-летний водитель джипа протаранил «Хонду» в бок, после чего обе машины отлетели в сторону.







Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии оба водителя получили травмы, после осмотра медиками были отпущены домой. При этом водитель «Хонды» находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0.69 мг/л, на него составлен административный протокол.В комментариях в соцсетях очевидцы сообщают, что перед ДТП пьяный водитель «Хонды» «гонял по Гагарина туда-сюда» и чуть не врезался в пожарную машину.Фото: vk.com/dtp_03