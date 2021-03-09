09.03.2021
В Улан-Удэ 4-летняя девочка попала в больницу после ДТП

В Улан-Удэ 4-летняя девочка попала в больницу после ДТП

«Тойота» потеряла управление на скользкой дороге и врезалась в «Мазду» (видео)

ДТП произошло днем 8 марта на улице Борсоева в Улан-Удэ. 28-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом» на обледенелой дороге не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в «Мазду Демио».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы получила 4-летняя девочка, находившаяся в «Мазде». Ребенка госпитализировали в больницу.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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