В Улан-Удэ 4-летняя девочка попала в больницу после ДТП

«Тойота» потеряла управление на скользкой дороге и врезалась в «Мазду» (видео)







ДТП произошло днем 8 марта на улице Борсоева в Улан-Удэ. 28-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом» на обледенелой дороге не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в «Мазду Демио».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы получила 4-летняя девочка, находившаяся в «Мазде». Ребенка госпитализировали в больницу.









Фото и видео: ГИБДД Бурятии