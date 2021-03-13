Делом инспектора Байкальского заповедника займется центральный аппарат СК России





Председатель Следственного комитета России обратил внимание на расследование уголовного дела, связанного с инцидентом в Алтачейском заказнике, расположенном в Мухоршибирском районе республики.

По данным следствия, 4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где в ходе незаконной охоты отстрелили двух косуль. На обратном пути в лесном массиве их задержала группа государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из государственных инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения.

Действия лиц, которые охотились в заповеднике, уже квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 258 УК РФ), предусматривающей ответственность за незаконную охоту. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ).

- С учетом того, что лица, которые вели незаконную охоту, дали показания о якобы превышении инспектором должностных полномочий, и имеются основания полагать, что данные показания являются предвзятыми, председатель Следственного комитета поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования, - сообщает СУ СК РФ по РБ.

Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам.

Напомним, с просьбой взять под личный контроль дело по обвинению в превышении полномочий участковым государственным инспектором Сергеем Красиковым к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на днях обратился коллектив Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

Это необходимо для «непредвзятого и объективного выяснения всех обстоятельств ситуации, которая приняла уже широкий общественный резонанс», подчеркивается в письме, под которым стоят подписи 34 сотрудников резервата. «Они надеются на торжество правды и закона, с тревогой ожидая, чем закончится умопомрачительная история с необоснованным обвинением человека, исполняющего свои обязанности, работающего не за страх, а за совесть. Коллектив Байкальского заповедника никогда не стоял и не будет стоять в стороне, наблюдая вопиющую несправедливость», - говорится в пресс-релизе, предваряющем письмо.





Фото: Фото: Байкальский заповедник