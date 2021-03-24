Житель Улан-Удэ демонстративно ушел из жизни

Происшествие произошло на центральной улице города





Сегодня утром на улице Смолина в Улан-Удэ прохожие обнаружили труп мужчины, висящий на бетонном ограждении. На место происшествия прибыли полиция и следователи Следственного комитета Бурятии.

По предварительной информации, 55-летний горожанин добровольно ушел из жизни. Что побудило мужчину совершить такой страшный поступок, да еще на центральной улице города, сейчас выясняется. Подробности происшествия правоохранительные органы не комментируют.Фото: «Номер один»