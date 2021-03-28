Житель Ангарска отдал более 700 тысяч рублей псевдоброкерам

С начала года жители Иркутской области добровольно перевели лжеброкерам свыше 8 миллионов рублей



Сотрудники управления МВД России по Ангарскому городскому округу проводят проверку по заявлению гражданина, который стал жертвой лжеброкеров. Аферисты, представившись сотрудниками брокерской фирмы, убедили 32-летнего мужчину взять кредит и сделать выгодные инвестиции.

Сначала заявителю позвонил неизвестный мужчина и предложил стать инвестором компании, что позволит иметь стабильный доход. Дальнейшие действия пострадавший осуществлял под руководством «менеджера».



Перейдя по указанной ссылке, мужчина зарегистрировался на сайте и внес на личный счет 20 тысяч рублей. На следующий день его электронный кошелек пополнился на 3 тысячи рублей. Поверив, что схема работает, заявитель оформил в одном из банков кредит и внес 150 тысяч рублей на свой биржевой счет. Через несколько дней снова получил прибыль.



Как только «начинающий трейдер» решил вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Ему сообщали о необходимости застраховать счет, подключить дополнительные платные услуги, заявили о наложенных штрафах, налогах и так далее. Каждый раз для преодоления очередной трудности требовалось внести новую крупную сумму в размере до 300 тысяч рублей. Деньги заявитель брал в качестве займов в банках, снимал с кредитных карт, брал в долг у знакомых. В результате, ангарчанин так и не смог снять «прибыль».



Следственный отдел № 2 следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому округу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).



- Не переводите деньги по просьбам неизвестных, остерегайтесь сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями, - рекомендуют в ГУ МВД Росси по Иркутской области.



При возникновении проблем с выводом вложенных в различные проекты и биржевые сделки средств следует обращаться непосредственно в те компании, куда они были инвестированы. Либо – в хорошо зарекомендовавшие себя официальные юридические консультации. Не доверяйте объявлениям фирм, обещающим помощь в решении этих вопросов – чаще всего они исходят от мошенников.



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Сотрудники управления МВД России по Ангарскому городскому округу проводят проверку по заявлению гражданина, который стал жертвой лжеброкеров. Аферисты, представившись сотрудниками брокерской фирмы, убедили 32-летнего мужчину взять кредит и сделать выгодные инвестиции.Сначала заявителю позвонил неизвестный мужчина и предложил стать инвестором компании, что позволит иметь стабильный доход. Дальнейшие действия пострадавший осуществлял под руководством «менеджера».Перейдя по указанной ссылке, мужчина зарегистрировался на сайте и внес на личный счет 20 тысяч рублей. На следующий день его электронный кошелек пополнился на 3 тысячи рублей. Поверив, что схема работает, заявитель оформил в одном из банков кредит и внес 150 тысяч рублей на свой биржевой счет. Через несколько дней снова получил прибыль.Как только «начинающий трейдер» решил вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Ему сообщали о необходимости застраховать счет, подключить дополнительные платные услуги, заявили о наложенных штрафах, налогах и так далее. Каждый раз для преодоления очередной трудности требовалось внести новую крупную сумму в размере до 300 тысяч рублей. Деньги заявитель брал в качестве займов в банках, снимал с кредитных карт, брал в долг у знакомых. В результате, ангарчанин так и не смог снять «прибыль».Следственный отдел № 2 следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому округу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).- Не переводите деньги по просьбам неизвестных, остерегайтесь сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями, - рекомендуют в ГУ МВД Росси по Иркутской области.При возникновении проблем с выводом вложенных в различные проекты и биржевые сделки средств следует обращаться непосредственно в те компании, куда они были инвестированы. Либо – в хорошо зарекомендовавшие себя официальные юридические консультации. Не доверяйте объявлениям фирм, обещающим помощь в решении этих вопросов – чаще всего они исходят от мошенников.Фото https://pixabay.com/ru/