В Улан-Удэ силовики накрыли бутлегеров с «паленой» водкой на 14 миллионов

Дело наладили два 50-летних «бизнесмена»





В Улан-Удэ силовики накрыли преступную группу, организовавшую цеха по производству контрафактного алкоголя. Дело наладили два 50-летних «бизнесмена», поставивших на конвейер изготовление и отгрузку продукции по магазинам города. Полиция изъяла у подельников более 70 000 бутылок с алкоголем общей стоимостью около 14 млн рублей, а также фурнитуру, оборудование для производства водки и поддельные федеральные специальные марки.

Обвиняемые – 55-летний уроженец Свердловска, проживающий в Улан-Удэ, и 50-летний, ранее судимый житель Джидинского района. Летом 2018 года они решили организовать подпольное предприятие по производству алкоголя, расписали бизнес-план, распределили между собой роли и обязанности, после чего приступили к делу.Имея качества руководителя и опыт работы в коммерции, обвиняемый житель Джидинского района хорошо знал, где можно приобрести расходные материалы для производства алкоголя и как наладить многооперационное производство. Он приобретал тару - пустые стеклянные бутылки, поддельные федеральные специальные марки, этикетки с названиями водки и контрэтикетки. Все это передавал работнику, заранее обученному тому, что, как, куда и в какой последовательности приклеивать. Когда «маркировщик» заканчивал работу, джидинец забирал бутылки и перевозил их к месту производства водки.Он же арендовал в качестве цехов для производства водки автомобильные гаражи, владельцам которых говорил, будто снимает их для вполне законной деятельности - ремонта машин. Техническое оснащение подпольных цехов также было обязанностью подельника из Джиды. Он привез в гаражные боксы и смонтировал бочки для смешивания спиртосодержащей жидкости с водой до получения поддельной водки в 40 %. Кроме этого, джидинец предоставлял работникам необходимые приспособления для производства: ковшики, спиртометры, шланги для розлива алкоголя по бутылкам, пробки и коробки.Второй член организованной преступной группы имел опыт работы в торговле и был знаком с людьми, готовыми принимать товар на реализацию в магазины. Кроме того, он приобретал сырье для производства, хранил на своей территории готовую продукцию, а также перевозил водку на своем грузовике по местам сбыта в черте города и по районам.Что касается работников, то подельники вместе находили людей, нуждающихся в заработке. Одних привез из своего родного района джидинец, других нашел второй участник организованной преступной группы (ОПГ) в Улан-Удэ. Работников научили мастерству алкоголеварения и определили жить прямо на рабочем месте – в гаражах.Работа в подпольных цехах кипела с июня 2018-го по апрель 2019 года. Когда нелегальный бизнес накрыли силовики, отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по городу Улан-Удэ возбудил уголовное дело. Подельников обвинили по трем статьям УК РФ, связанным с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции и этилового спирта на территории Улан-Удэ и в районах Бурятии.- По уголовному делу изъято более 70 тыс. бутылок алкогольной продукции общей стоимостью около 14 млн рублей, а также фурнитура, оборудование для производства водки, поддельные федеральные специальные марки. С целью исполнения приговора наложен арест на наличные денежные средства, принадлежащие обвиняемым, в размере около 2,5 млн рублей, - сообщает Надежда Михеева, старший следователь по особо важным делам СУ УМВД России по Улан-Удэ.На сегодня это уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Оба участника ОПГ пока находятся под подпиской о невыезде.Фото: МВД Бурятии