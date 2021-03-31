В Улан-Удэ вор выманил хозяйку из квартиры с помощью автомобильной сигнализации

Пока женщина проверяла машину, жулик разжился одеждой, коньяком и деньгами





Ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже из квартиры на ул. Мокрова. В ходе отработки прилегающих улиц сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по горячим следам задержали подозреваемого, который шел в мужской куртке не своего размера, а в руках нес коньяк и женские сапоги.

Задержанный был пьян. Его доставили в полицию, где потерпевшая опознала похищенные вещи.Мужчина рассказал правоохранителям, что специально пинал машину во дворе жилого дома, чтобы хозяин вышел на улицу. Затем, дождавшись момента, когда собственник выйдет проверить автомобиль, проник в квартиру для кражи.Со слов потерпевшей, злоумышленник украл мужскую куртку, свитер и женские сапоги, вытащил из холодильника коньяк и колбасу, а из дамской сумки похитил паспорта, деньги и банковскую карту.Сейчас в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего горожанина возбуждено уголовное дело, с него взята подписка о невыезде. Похищенное имущество возвращено хозяйке.Фото: Росгвардия Бурятии