В районе Бурятии сотрудники ГИБДД поймали четырех лихачей

С начала года в Кяхтинском районе зафиксировано 75 случаев скоростной езды



В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Скорость». Контроль за соблюдением скорости автомобилей осуществляли при помощи спецкомплекта фото-фиксации.



- 29 марта автоинспекторами выявлено 4 факта превышения скорости. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ. Кроме того, сотрудники провели профилактические беседы с водителями транспортных средств о необходимости выбора безопасной скорости движения, - рассказали в пресс-службе МВД Бурятии.



Сотрудники поговорили с любителями скоростной езды о необходимости обращать внимание на дорожные знаки для снижения скорости. Отметим, что с начала года на территории Кяхтинского района выявлено 75 фактов превышения скоростного режима.







фото: МВД Бурятии