В Бурятии нашли обглоданный собаками труп женщины

Местные жители уверены, что бабушку загрызли заживо бродячие животные



Вчера в селе Шене-Буса Заиграевского района нашли труп пожилой женщины. По словам очевидцев, у трупа 84-летней женщины оторваны конечности, объедено все тело и лицо. Собаки изгрызли останки человека так сильно, что зрелище было не для слабонервных. По селу тут же поползли слухи о том, что стая собак набросилась и растерзала заживо бабушку. Из четырех псов, которые участвовали в «расправе», двоих уже нашли местные жители и застрелили их. Еще две собаки где-то бродят. Что наводит ужас на местных жителей.



- Это ужасно просто! А больше всего возмущает, что местные власти молчат! Об этом происшествии мы узнали случайно, из местечковых чатов, и соцсетей. Хотя могли бы нас предупредить, чтобы мы хотя бы знали о том, что происходит. И, по крайней мере, не отпускали детей одних гулять!



- Распустились собаки, не боятся ничего. Эта проблема давно назрела. Вот буквально дня четыре назад тоже нападали на женщину, вырвали у нее кусок из груди. У нас постоянно так. А стрелять в них нельзя – то зоозащитники крик поднимают, то полиция. В поселке ведь вообще нельзя стрелять. Но я считаю, что их надо уничтожать, потому что на отлов деньги выделяются, а толку нет. Напавшие собаки - видно, что бойцовские, мощные такие. Или помесь. Но чьи они, непонятно. Точно не из Шене-Буса.



- У нас часто на телят нападают собаки. Палкой их гоняешь, а они палку из рук выхватывают и нападают. В конец обнаглевшие! Это одичавшие псы, которые реально опасны для людей, - возмущаются жители села.



Как сообщает наш источник в правоохранительных органах, сейчас рассматривается версия о том, что смерть женщины наступила до того, как труп нашли собаки. Хотя и в этом случае ситуацию явно не назовешь нормальной.



Сейчас это дело расследует Следком Бурятии. Комментарий будет позже. «Номер один» следит за ходом событий.



Фото: Pixabay.com



