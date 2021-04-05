В Улан-Удэ брошенный на мосту автомобиль спровоцировал ДТП

Один из водителей не заметил стоящий на «аварийке» транспорт







Сегодня днем на Удинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», с самого утра на мосту в правом ряду стоял «Марк 2». Машина была без одного колеса, подпертая домкратом. Вероятно, водитель «Марка» ушёл в шиномонтажку. При этом он включил «аварийку», однако знак аварийной остановки не выставил.

Ехавший по мосту водитель «Хонды» не заметил стоящий автомобиль и врезался в него. От удара «Марк» слетел с домкрата.





На место ДТП сразу прибыли аварийные комиссары, однако на момент публикации сообщения водитель «Марка» так и не появился.Фото: «Аварком кузов-салон»