В Бурятии трем полицейским предъявлено обвинение в сексуальном насилии

Бывших стражей порядка обвиняют по двум статьям УК РФ
Трем бывшим полицейским отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ, которых будут судить за насилие над 17-летним подростком, предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Помимо ч.3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий» им инкриминируют по ч.3 ст.132 – «Насильственные действия сексуального характера». Соответствующая информация размещена на сайте Октябрьского райсуда Улан-Удэ.
Таким образом, предъявление обвинения по 132-й статье фактически подтверждает вервию сестры потерпевшего. Напомним, девушка рассказала СМИ, что полицейские изнасиловали ее брата бутылкой, пытаясь получить признание в преступлении. Пытки силовики сняли на видео, заставив подростка показать лицо и назвать своё имя, а затем пригрозили распространить запись, если он кому-то расскажет о происшедшем.
Отметим, официально следствие избегало разглашения подробностей этого дела. «Обвиняемые сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения», - коротко сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?