На автомобиль жителя Улан-Удэ упал железобетонный столб

Компенсировать причиненный машине ущерб придется мэрии города



Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел иск горожанина, на автомобиль которого упал железобетонный столб. Происшествие случилось на парковке возле магазина, когда истец и члены его семьи садились в автомобиль, чтобы уехать. Согласно сделанной впоследствии экспертизе, причиненный машине ущерб составил 275 тысяч рублей.



После происшествия мужчина обратился в филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» с требованием компенсации. Однако энергетики ему отказали, сославшись на то, что по акту разграничения балансовой принадлежности собственником воздушной линии является индивидуальный предприниматель. Бизнесмен, в свою очередь, пояснил, что сети ему не принадлежат и являются бесхозяйными.



Разбирая дело, суд пришел к выводу, что у столба действительно не было хозяина.



«После падения электроопоры на автомобиль истца Управлением Ростехнадзора РБ проведена проверка. Установлено, что упавшая опора ЛЭП использовалась, в том числе для уличного освещения, техническая инвентаризация воздушной линии электропередачи не проводилась, в реестрах федерального, республиканского и муниципального имущества указанные сети не значатся, - говориться в материалах дела. - В связи с отсутствием должного контроля за данной воздушной линией электропередач и вероятностью угрозы жизни и здоровью граждан, Управлением Ростехнадзора по РБ был инициирован вопрос перед администрацией Улан-Удэ о постановке на учет указанной линии как бесхозяйной».



В итоге суд возложил обязанность по возмещению ущерба на Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ как не обеспечившего своевременное принятие бесхозяйного имущества в муниципальную собственность и его содержание. В пользу истца взыскано более 290 тысяч рублей – ущерб автомобилю, а также расходы на экспертизу, услуги юриста и оплату госпошлины.



Как сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда, Верховный суд Бурятии оставил решение без изменения, оно вступило в законную силу.



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