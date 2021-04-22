В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика смял легковушку

В патрульном автомобиле ГИБДД мужчина устроил «спектакль» (видео)





Вчера днем на ул. Блинова в Улан-Удэ произошло ДТП. 41-летний водитель автомобиля Freightliner выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Probox.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. В ДТП пострадавших нет, водитель и пассажир «Тойоты» осмотрены врачами на месте.









Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель грузовика находился за рулём с признаками опьянения. Однако от прохождения освидетельствования на месте он отказался. Мужчина устроил в патрульном автомобиле «спектакль» и пытался доказать инспекторам ДПС, что он трезвый.Фото и видео: ГИБДД Бурятии