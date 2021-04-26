В Улан-Удэ бегущая пенсионерка «врезалась» в автомобиль 82-летнего старика

Оба участника ДТП на пешеходном переходе повели себя странно (видео)





Сегодня днём на ул. Балтахинова в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 82-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерку отвезли в больницу для осмотра.

Как видно на видео, пожилой водитель, скорей всего, не заметил пенсионерку и продолжил движение через переход, хотя его сосед по левой полосе заранее увидел женщину и остановился. Пострадавшая, в свою очередь, выйдя на переход, резко побежала и «врезалась» в бок машины.Фото и видео: ГИБДД Бурятии