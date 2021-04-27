В Улан-Удэ вынесли приговор хозяйке батута, где ребенок травмировал позвоночник

Женщину приговорили к штрафу, также она должна компенсировать ущерб





Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летней женщины, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, в апреле 2019 года обвиняемая приобрела надувной батут «Дино Парк». Женщина разместила его на площадке возле торгового центра «Юбилейный» на улице Гагарина и стала оказывать платные услуги в сфере отдыха и развлечения детей. При этом она не зарегистрировала аттракцион в инспекции Гостехнадзора Бурятии для проверки его безопасности.Кроме того, в нарушение действующих норм обвиняемая в качестве оператора батута наняла несовершеннолетнюю девушку, не прошедшую специальную подготовку и аттестацию. До нее не доводились сведения о правилах поведения на батуте детей, о соблюдении ограничений по весу, возрасту и количеству клиентов, о необходимости сопровождения малолетних посетителей и другая важная информация по эксплуатации аттракциона.«В связи с этим необученная девушка в должной мере не исполняла свои обязанности, связанные с обеспечением безопасности детей на аттракционе, что повлекло травмирование малолетнего ребенка. 19 мая 2019 года 6-летний мальчик во время игры внутри батута упал с высоты и получил повреждение позвоночника», сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 80 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 месяцев равными частями по 8000 рублей ежемесячно. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, и денежной компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.Фото: «Номер один»