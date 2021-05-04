В Бурятии на месте схода лавины ведутся поисковые работы

Двоих пропавших туристов ищут 48 спасателей и 8 единиц техники
Накануне вечером на телефон спасения 112 от участника зарегистрированной туристической группы поступило сообщение о том, что на перевале Горелова, вблизи населенного пункта Монды произошел сход снежной массы. В момент происшествия в указанном районе находилась туристическая группа из Красноярского края численностью 5 человек, следовавшая по маршруту, пролегающему вдоль рек Буговек- Мугувек- Белый Иркут.
Со слов заявителя в результате схода снежной массы один человек погиб, местонахождение двоих участников группы неизвестно, еще двое туристов просят о помощи.
В Бурятии на месте схода лавины для организации поисков пропавших участников группы задействована сводная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для проведения спасательных работ также была привлечена авиация МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В настоящий момент двое туристов находятся в удовлетворительном состоянии, они эвакуированы из труднодоступной местности, доставлены в г. Иркутск вертолетом МИ-8 МЧС России и переданы врачам скорой медицинской помощи.
Напомним, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. Тункинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия проводит по данному факту доследственную проверку.
Свою проверку также проводит прокуратура республики.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
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