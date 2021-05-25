В Улан-Удэ после обильных дождей размыло тротуары

«Проваливается асфальт на глазах», - сообщили местные жители



В социальных сетях Улан-Удэ местные жители опубликовали фотографии тротуаров после дождей. Как оказалось, многие дорожки поломаны, в некоторых местах обваливаются.

- В прошлом году ремонтировали дорогу и тротуар. Это в 111 квартале, детский сад «Рябинушка», каждый раз после дождя все разваливается, - сообщили горожане и прикрепили фотографии в сообществе "Аноним 03".

Подобная картина в другой части города, в микрорайоне Шишковка.

- Как и многие, наверное, жители этого микрорайона я в недоумении по поводу строительства (реконструкции) местных дорог. В частности в прошлом году очень затянули ремонт ( всем известная история с заменой подрядчика и т.п.), но с горем пополам построили трассы, а тротуары видимо в их планы не входили - они как таковые отсутствуют в привычном понимании ( кроме ул.Минина, там и то с одной стороны), - рассказал горожанин Алексей.

Как добавил неравнодушный житель, «на пересечении двух улиц проваливается асфальт на глазах». Горожанин просит администрацию города обратить внимание на состоянии дорог в этом участке и прокомментировать ситуацию.









Напомним, речь идет о строительстве дорог компанией «Дорремстрой». В прошлом году депутаты горсовета Улан-Удэ и общественники по результатам очередного выезда инициативной группы по контролю за дорожно-ремонтными работами в Улан-Удэ решили рекомендовать администрации города в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией «Дорремстрой» из-за нарушения сроков по строительству дорог по улицам Демьяна Бедного, Минина, Майская.





фото: "Аноним 03"