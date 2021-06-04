В Бурятии покалеченные работники свинокомплекса не получили помощи от предприятия

Теперь они намерены добиваться справедливости в суде





Они пришли к нам за справедливостью: один - на костылях, другой - с тросточкой. Виктор потерял ногу ниже колена, Алексей плохо ходит из-за сложных переломов руки и ноги. Оба получили тяжелые увечья на рабочем месте – в АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский». В момент несчастного случая с ними рядом находился коллега, от тяжелых травм он скончался на месте, не дождавшись врачей. После ЧП предприятие-гигант обещало пострадавшим всяческую поддержку, но не тут-то было. Руководство будто выбросило их за ненадобностью, забыло и про свои обещания помочь, и про возможность поддержать работников.

Накануне, в октябре, после завершения работ сотрудники предприятия некачественно их почистили, в результате внутри остались замерзшие нечистоты. Через некоторое время мастер ремонтно-строительного участка, посоветовавшись с замглавного инженера свинокомплекса, решил закатать грязные шланги на шлангоукладчик, поставить на теплую стоянку в один из цехов для оттаивания, после чего их продуть, снова смотать и увезти на площадку для хранения. В теплом боксе шланги пробыли до декабря, а затем механик транспортного отдела попросил мастера освободить бокс цеха от шлангов.







- Единственное, что помню, как поднялась пыль, и я повалился, - рассказывает Виктор Ветошников, один из пострадавших. – Нас в бригаде было четверо, лишь мой младший брат Юрий не пострадал. Он начал бегать от одного раненого к другому. Увидел меня, я лежал без ноги. Как все произошло - не понял, и ногу так и не нашли. На конце шланга имеется дюралевый наконечник, он, видимо, отрубил ногу…





Юрий снял с себя тонкую куртку и перевязал ею брату ногу выше раны, чтобы остановить кровь. Чуть подальше лежал Алексей Бойко, он шевелился и стонал. Юрий сказал раненому парню, чтобы он пока не вставал, и побежал к третьему пострадавшему, Владимиру Новокрещину. 44-летний мужчина лежал через дорогу полубоком, он был еще жив. Пострадавший попросил поднять ему голову, и Юрий подложил ему свою утепленную куртку. После этого слесарь сразу же позвонил в диспетчерскую и сообщил о несчастном случае. Оттуда вызвали скорую помощь.





Молодой слесарь проработал на предприятии всего четыре месяца. Признается, зная наперед, что случится, не пошел бы. Скоро Алексей поедет на реабилитацию в Омск, а дальше, если выпишут с больничного, ему снова придется вернуться на свинокомплекс. На вопрос, не боится ли, Алексей отвечает: «А куда идти? Пока не восстановится нога, меня больше никуда и не возьмут. Выхода нет. В районе работу найти трудно, а тут более-менее нормальная зарплата, стабильная. Куда деваться. Работать надо».





Очередной несчастный случай произошел на свинокомплексе 14 декабря 2020 года, когда группу работников, слесарей и трактористов направили продувать от нечистот промышленные шланги, используемые для перекачки жидкого навоза с лагун на поля фильтрации.Решено было вывезти их, а заодно и прочистить. Начальство выделило для этих целей двух трактористов и команду слесарей. С утра было морозно, потому продувку шлангов запланировали на послеобеденное время. В три по полудню работники размотали шланг длиной 1,5 километра, состоящий из отрезков, каждый по 200 метров, соединенных между собой металлическими муфтами. Присоединили кусок шланга с пыжом внутри к компрессору трактора и запустили компрессор. Воздух пошел в шланг, пыж начал движение.Очистив первый кусок шланга, приступили к продуву второго. С ним вышла проблема – в продуваемом отрезке образовалась пробка из-за замерзших фракций, потому пыж не мог идти дальше. Два слесаря, сменяя друг друга, попытались кувалдами устранить затор, но безуспешно. Когда они решили пойти к трактору, чтобы дать ему команду отключить компрессор, промышленный шланг вдруг взвился. Раздался оглушительный хлопок. Снежная пыль поднялась белой завесой, из-за которой никого и ничего не было видно.Когда пыль осела, картина предстала шокирующая. Оказалось, что шланг, как хлыстом, сбил с ног троих слесарей.Не дожидаясь медиков, двоих пострадавших - Виктора Ветошникова и Алексея Бойко - на служебном автобусе свинокомплекса решено было везти в Онохойскую участковую больницу, оттуда медики после осмотра отправили раненых в Улан-Удэ, в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко. Пострадавшего Владимира Новокрещина решили не трогать – были подозрения, что у него травма позвоночника. В ожидании медиков коллеги постоянно проверяли у него пульс, но Владимир не дождался врачей – когда, примерно через 40 минут, приехала скорая, он был уже мертв. У погибшего осталось четверо детей.- Нас доставили в Республиканскую больницу около 19.30 и сразу провели операцию, - вспоминает Виктор Ветошников. – Слава богу, осложнений у меня не было, и через две недели, когда пошел на улучшение, выписали. Главное, коленный сустав на месте, возможно протезирование.За полгода после травматической ампутации Виктор не пал духом, хотя признается, что ему, конечно, психологически тяжело. Но старается не унывать, ведь надо поднимать детей. Их у 35-летнего Виктора двое, сейчас они с женой ждут третьего ребенка.- Семья сильно поддерживает, братья (нас шестеро), друзья, - делится Виктор и, глядя на коллегу по несчастью, добавляет: – В больнице мы с Алексеем лежали в одной палате, вместе легче было, помогали друг другу.20-летний Алексей теперь ходит, опираясь на костыль. В его глазах, кажется, до сих пор застыла боль: от увиденного прожитого и прочувствованного.- Я только недавно начал ходить, примерно месяц назад, - с чувством говорит паренек. - У меня открытый дробленый перелом ноги со смещением, перелом кисти со смещением. Когда мама меня увидела, рука огромная, распухшая была. После взрыва был шок первой степени. Я перенес две операции, все сложно заживает. Сначала экстренно собрали кости ноги, потом штифты вставили. В больнице пролежал две недели и один день. Сейчас все еще на больничном, лечусь.Виктору, пока он был на больничном, платили среднюю зарплату, но в феврале дали вторую группу инвалидности, и теперь его пенсия составляет 14 тыс. рублей. Плюс пособия на детей 1700 рублей.- Как содержать ребятишек? – грустно сетует мужчина. – Хорошо, хоть выручает свой огород, помогают братья. А что дальше?После трагедии руководство свинокомплекса обещало пострадавшим всяческую помощь и поддержку, но на деле вышло иначе. Виктор и Алексей вспоминают, что когда они еще лежали в больнице, руководство звонило, справлялось, как дела, но как только мужчины выписались, никаких вестей от начальства нет. Они даже не приехали к раненым домой, не помогли деньгами.После случившегося Следственный комитет возбудил дело по уголовной статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». На сегодня оно еще находится в производстве, между тем Государственная инспекция труда РБ провела свое расследование. Комиссия исследовала все обстоятельства дела, изучила характеристики оборудования и условия труда рабочих. По итогу комиссия признала произошедшее несчастным случаем. Кроме того, пришла к выводу, что в действиях пострадавших Виктора Ветошникова и Алексея Бойко не усматривается грубой неосторожности.В акте о несчастном случае на производстве лицами, допустившими нарушения требований охраны труда, отмечены четверо: директор предприятия, главный инженер, замглавного инженера, мастер ремонтно-строительного участка. В инспекции труда предприятие признало свою вину.Среди выявленных пара нарушений заслуживает особого внимания. В частности, расследование показало, что компрессор (тот самый, что использовался при подаче давления в шланг) эксплуатировался без технического обслуживания и проверки манометра. Тракторист-участник той злополучной прочистки не смог пояснить, какое давление он подавал перед взрывом, мужчина рассказал, что еще до начала работы стрелка манометра, установленного на компрессоре, была зафиксирована в среднем положении на циферблате с указанием давления примерно 0,8 МПа.По закону манометр, у которого просрочен срок проверки, отсутствует пломба или при выключении его стрелка не возвращается к нулевому показанию шкалы, не должен допускаться к применению. Главный инженер не владел информацией, проходил этот манометр проверку или нет, да и документов об этом комиссии не было представлено.Далее. Исходя из акта расследования несчастного случая, на свинокомплексе разработана и утверждена инструкция по охране труда для слесаря аварийно-восстановительных работ, но в ней не установлены безопасные методы и приемы работ по очистке (продувке) шланговой системы от находящихся внутри жидких фракций. О том, что продуваемый шланг необходимо закреплять на конце, никто рабочих не предупреждал. Они всегда продували ее таким образом.- Мы будем обращаться в суд и требовать от свинокомплекса компенсацию морального вреда, причиненного ребятам. Надеемся, предприятие проявит сознательность и отнесется к пострадавшим по-человечески. Парням нужно жить дальше, кормить свои семьи, - говорит адвокат пострадавших Валерий Халматов.Отметим, за последние пять лет на этом производстве произошло три случая со смертельным исходом. Предпоследний - летом 2018 года, когда на свинокомплексе погиб слесарь Вадим Тютрин, отравившись парами аммиака в резервуаре с нечистотами.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: «Номер один», Следственный комитет Бурятии