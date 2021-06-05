В Бурятии ребенок впал в кому после наезда автомобиля

С наступлением лета число пострадавших детей на дорогах заметно возросло



Вчера в Иволгинском районе ребёнок получил тяжёлые травмы в результате ДТП.



Мальчик находился без сопровождения взрослых на федеральной автодороге с интенсивным транспортным движением вне населенного пункта. По предварительным данным около 15 часов дня на 456 км. автодороги "Иркутск - Чита" в 1 км. от с. Сужа 43-летний водитель автомобиля "Тойота Лэнд Крузер" совершил наезд на мальчика 2012 года рождения. С тяжёлыми травмами в состоянии комы ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение.



Установлено, что компания детей без сопровождения взрослых играли около ручья и один из несовершеннолетних решил перебежать дорогу. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.



Госавтоинспекция призывает родителей повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге:



- Уважаемые взрослые, будьте внимательны с наступлением летних каникул. Родителям следует контролировать местонахождение своих детей и ежедневно проводить беседы о безопасном поведении на дороге. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными - помните, что в силу возраста дети не умеют правильно оценивать дорожную обстановку и могут неожиданно выбежать на проезжую часть.



Сегодня днём на ул. Жердева во дворах многоквартирных домов водитель автомобиля Тойота также совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения, который выбежал из подъезда. Мама с ребёнком собрались на прогулку, пока закрывала квартиру, он самостоятельно выбежал на улицу. Мальчик доставлен в больницу для осмотра.



