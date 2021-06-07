В Улан-Удэ онколога оштрафовали на 1,5 миллиона за вымогательство взятки

Врач организовал внеплановую операцию пациента, а затем потребовал плату за услуги





Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего заведующего одним из отделений Бурятского республиканского онкологического диспансера. Он обвинялся в получении взятки в значительном размере, сопряженном с ее вымогательством.

По версии следствия, в сентябре 2019 года к обвиняемому обратился знакомый местный житель, который попросил организовать для его отца внеплановую госпитализацию в онокодиспансер, с проведением внеочередного лечения и операции. Используя свое положение, завотделением в нарушение порядка уговорил врача поликлиники диспансера провести прием без записи и выдать отцу знакомого направление на госпитализацию в отсутствие протокола решения врачебной комиссии. После этого была проведена внеплановая госпитализация и внеочередная операция пациента.После этого обвиняемый потребовал у сына прооперированного мужчины взятку в 30 тысяч рублей. При этом заведующий высказал угрозу, что может создать препятствия для дальнейшего лечения его отца в диспансере.«29 октября 2019 года молодой человек, опасаясь угрозы и наступления неблагоприятных последствий для здоровья своего отца, перевел со своего банковского счета на счет обвиняемого 12 тысяч рублей, а также отказался от требований уплаты долга в размере 8 тысяч рублей за ранее оказанные им врачу услуги. Таким образом, заведующий отделением получил незаконное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В последующем потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взятки и представил документы о совершенном переводе», - сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал онколога виновным и приговорил к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Также врачу запрещено занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функция сроком на 2 года. Кроме того, суд сохранил наложенный ранее арест на автомобиль онколога марки «Мазда CX-5» стоимостью 1,1 млн рублей для обеспечения оплаты штрафа.Фото: «Номер один»