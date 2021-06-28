Молодой общественник пожаловался главе Бурятии на кумовство в структурах власти

Алексей Цыденов признал, что определенное кумовство есть и оно, возможно, неизбежно





27 июня глава Бурятии Алексей Цыденов на онлайн встрече с молодежью пригласил молодого общественника Цыденеши Болдоева стать советником министра спорта и молодежной политики республики.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, Цыденеши Болдоев представил главе республики концепцию своего видения организации молодежной политики и взаимодействия региональной власти с молодежью.- Я проводил опросы среди молодежи, в кругу друзей, в социальных сетях на тему молодежной политики. Для себя выделил четыре направления – со стороны молодёжи, со стороны семьи и государства. С каждой из этих сторон есть определенные трудности и недопонимания. У вчерашних студентов и школьников отсутствует четкое планирование и цели, в семье происходит недопонимание, в структурах власти я бы отметил кумовство и отсутствие высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов, - рассказал общественник.Одним из его предложений в качестве помощи будущим молодым специалистам стало создание на базе добровольческих центров институтов наставничества.Алексей Цыденов, в свою очередь, отметил системный подход Цыденеши Болдоева к реализации молодежной политики и пригласил общественника на работу в Минспорта Бурятии в качестве советника на общественных началах.- Замечательно было сказано, что для молодежи, как правило, нет таких «вкусных» вакансий. Но на любом предприятии есть не только молодежь, но и люди, которые там годами работают. И они тоже себя на предприятии как-то проявили, и на хорошую появившуюся вакансию идет передвижение внутри. И это, на самом деле, ключевой фактор, который я постоянно говорю молодым – стремиться надо, дерзать надо, но и надо быть готовым на то, что сразу хороших позиций нет, нужно пробиваться снизу и это естественный процесс роста. То, что сразу хочется иметь хорошую должность, хорошую работу – это похвальное стремление, но жизнь она более приземленная и всегда приходится начинать с чего-то. Взять меня, любого другого человека, все начинали с невеликих должностей, с маленьких зарплат, потом уже потихоньку шли вперед. Вы говорите, что есть определенное кумовство, такое есть и возможно неизбежно, но в итоге побеждает тот, кто лучше работает. Работать с 9 до 6 и двигаться вперед, так не получится. Работать надо чуть больше окружающих. Тогда и двигаться будешь чуть быстрее окружающих, - добавил глава республики.Фото: «Номер один»