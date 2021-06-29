Глава Бурятии: «Не хочешь - не прививайся, но тогда ищи новую работу»

Алексей Цыденов высказал свое отношение к обязательной вакцинации





Глава Бурятии Алексей Цыденов высказал свое отношение к постановлению Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса для работников отдельных отраслей. Его слова приводит пресс-служба правительства республики:

«Постановление Роспотребнадзора, на мой взгляд, правильное. Оно для того, чтобы защитить нас, не для того, чтобы принудить: не хочешь не прививайся, только работай, пожалуйста, там, где ты не можешь представлять опасность для других людей. Это постановление об этом.Документ касается определенных профессий, должностей и групп лиц. Например, это учителя, воспитатели в детских садах, медицинские работники. Если воспитатель в каком-нибудь детском саду занял позицию, что «я не буду, вакцинироваться», какой родитель захочет отпускать ребенка в группу в детский сад, где он знает, что воспитатель может сам быть источником инфекции.Или же водителей автобусов мы не допускаем на рейс без водительских прав. Представьте, кто-то займет такую позицию: «Не хочу сдавать на права, я не буду, у меня такая жизненная позиция». Да, пожалуйста, только ты не будешь водителем автобуса.Также санитарные книжки обязательны у поваров, у кондитеров, кто работает с продуктами питания.Мы в детстве все это прошли, получили вакцины БЦЖ и прочее. У нас если клещ кого-то укусил, все идут вакцинируются от энцефалита. И это нормально, мы к этому все привыкли. Поэтому, если просто у кого-то есть такая позиция, что ни в коем случае не буду вакцинироваться, - это их выбор. Прививка – выбор каждого, но невакцинированные не будут работать с детьми и в сфере услуг, с обществом, где они представляют опасность для окружающих, - сказал Алексей Цыденов.Напомним, обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 подлежат следующие категории граждан:- работники медицинских, образовательных организаций,- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),- студенты,- лица старше 65 лет.Проведение профилактических прививок необходимо провести в срок до 1 сентября 2021 года. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказания к профилактической прививке.В настоящее время в республику поступило 218050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привит 175510 человек, завершили вакцинацию 133537 человек.Фото: пресс-служба правительства Бурятии