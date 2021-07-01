Игорь Бобков потребовал выгнать из республики «ЭкоАльянс» и создать новую компанию

Пенсионеры Бурятии скинулись на уставный капитал для нового «мусорного» оператора



Очередное бурное обсуждение очередных бюджетных миллионов, выделяемых «ЭкоАльянсу», состоялось на прошедшей сессии Хурала. Это не первый случай, когда безвозмездные субсидии мусорному оператору вызывают споры в стенах парламента.



На этот раз правительство предложило выделить предприятию 120 миллионов рублей на оплату перевозчикам мусора, которых «ЭкоАльянс» нанимает из-за нехватки собственных мусоровозов. По словам чиновников, сейчас региональный оператор находится в сложной финансовой ситуации, и если не дать ему денег, то случится мусорный коллапс. При этом точка безубыточности, когда компания сможет работать без бюджетных субсидий, должна наступить в ноябре этого года, уверяют в правительстве.



Депутат Хурала, лидер бурятского отделения «Партии пенсионеров» Игорь Бобков, предложил иной вариант. По его словам, выделение таких крупных сумм «ЭкоАльянсу» сомнительно с точки зрения закона и логики, ведь эта компания лишь наполовину принадлежит Бурятии, второй половиной владеют иркутские предприниматели, которые совершенно ничего не вкладывают.



- ЭкоАльянс изначально создавался со стопроцентным иркутским участием и заходил сюда не для того, чтобы убирать на территории Бурятии мусор, а с конкретной целью: собирать публичные народные деньги с населения нашей республики. А после этого по своим аффилированным бенефициарам распихивать, вероятнее всего – по своим каким-то схемам. И после этого, когда появится определенная задолженность – шантажировать правительство. Им это удалось: шантажируют правительство они на всю катушку. Как сказал Владимир Владимирович «Обманули дурачков на четыре кулачков». Только здесь уже (не хочу вас оскорбить коллеги) дурачков получается 66 в нашем с вами лице, - сказал Игорь Бобков.



Он отметил, что посетил все совещания, касающиеся работы «ЭкоАльянса», и пришел к выводу, что Бурятии эта компания не нужна. Вместо нее нужно создать новую, считает Бобков.



- Иркутские учредители от своей доли уже никогда не откажутся. Они будут сидеть и никаким шантажом, никакими правоохранительными органами (которые ничего сегодня и не делают) их не убедишь, - заявил депутат. - Нужно было давным-давно создать ЭкоАльянс-2 со стопроцентной долей республики. Я понимаю, что там нужны определенные процедуры, но они будут быстро проведены. Потому что здесь все министры и все зампреды будут заинтересованы в скорейшем начале деятельности нового регионального оператора.



Чтобы создать новую компанию, нужно внести деньги в ее уставный капитал. Минимальная сумма – 10 тысяч рублей. Именно столько принес Игорь Бобков на сессию, чтобы передать эти деньги правительству.



- Эти деньги пенсионеры нашей республики насобирали. И я готов передать их «мусорному» зампреду – кто у нас за этот вопрос отвечает. Уважаемый зампред, вы мелкими купюрами принимаете? Пенсионерские деньги, они мелковаты… - иронизировал лидер «Партии пенсионеров».



Судя по всему, депутат таким образом дал понять, что жители Бурятии устали платить деньги по мусорному тарифу наполовину иркутской компании и при этом наблюдать постоянные проблемы с вывозом отходов. И пора менять эту ситуацию, создав новую на 100% республиканскую компанию.



- Тогда мы будем знать, кому даем деньги. А если мы с вами сейчас поддержим выделение этих 120 миллионов, то с уже выделенными 300 миллионами в сумме получится 420 миллионов рублей. Предлагаю вычесть их из суммы дебиторской задолженности, то есть списать на эту сумму долги населению нашей республики. Тогда будет хоть какая-то логика, - заключил Игорь Бобков.



Фото: «Номер один»





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