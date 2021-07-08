Алексей Цыденов : «Семья - это самое дорогое, что у нас есть»

Глава Бурятии в честь праздника семьи поделился фотографиями своих детей



Глава Бурятии Алексей Цыденов впервые сегодня поделился фотографиями своей семьи, ведь 8 июля вся страна празднует День семьи, любви и верности. В честь этого глава республики редставил на своей странице фотографии с женой, четырьмя детьми, родителями и тещей.- Уважаемые земляки! Сегодня праздник - День семьи, любви и верности! Семья - это самое дорогое, что у нас есть. Это, в принципе, самое главное в нашей жизни. Берегите свои семьи, любви вам, здоровья и счастья! P.S. На фото младший, старшие, мы с супругой, мои родители и супруга с тещей. Фото разных лет. Не нашел фото, где бы мы все вместе были. Надо исправлять ситуацию, - поделился глава.Напомним, Алексей Цыденов – многодетный отец. У него трое сыновей и дочка, самый младший сын родился в 2016 году.фото: со страницы Алексея Цыденова