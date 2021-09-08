Замглавы МВД Бурятии ушел на пенсию после ареста подчиненного

Владимир Левченко возглавлял следственное управление МВД РБ 10 лет





Управление Следственного комитета России по Иркутской области в ближайшее время будет просить суд продлить срок ареста для полковника МВД Бурятии Андрея Бардаханова, пойманного с поличным на взятке в 15 млн рублей. Арест полковника повлек кадровые перестановки в МВД Бурятии: на пенсию ушел его непосредственный руководитель - замминистра МВД по РБ Владимир Левченко.

Как сообщила «Номер один» старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Карина Головачева, сейчас готовятся материалы для продления срока содержания под стражей в отношении подследственного.- СУ СКР по Иркутской области проводит все необходимые следственные действия по сбору и закреплению доказательной базы в отношении гражданина Бардаханова, расследование данного дела продолжается, - отметила представитель ведомства.Напомним, 30 июля 2021 года Кировским райсудом Иркутска арестован заместитель начальника СУ МВД по Бурятии полковник полиции Андрей Бардаханов. Его подозревают по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии правоохранительных органов Иркутской области, 27 июля в местной гостинице полицейский получил взятку в 15 млн рублей от адвоката одного из обвиняемых. Сам Бардаханов свою вину отрицает и, по нашей информации, ни на какие сделки не идет. Таким образом, срок следствия, согласно сложившейся в СКР практике, а заодно и арест г-на Бардаханова продлится как минимум до 1 декабря 2021 года.- Между тем до окончания следствия по делу о взятке не все решили ждать. На прошлой неделе стало известно, что в отставку срочно ушел непосредственный руководитель г-на Бардаханова - замминистра МВД по Бурятии и он же начальник Следственного управления полковник Владимир Левченко. Ранее он подал министру МВД по РБ Олегу Кудинову рапорт об увольнении по выслуге лет в связи с выходом на пенсию. Сделал это по собственному желанию, - сообщил наш источник в ведомстве.Известный эксперт в области дорожной безопасности Саян Будаев, комментируя уход г-на Левченко, сообщил, что «в принципе, ведомство ничего особо не потеряло».- Трудно оценивать, как он справлялся с функционалом руководителя следственного аппарата, но вот работа Левченко в статусе заместителя министра лично меня не впечатлила, - отметил он. - В министерстве в последние годы наблюдалась текучка кадров, да и показатели в целом, мягко говоря, оставляли желать лучшего.В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили факт ухода заместителя министра с его должности.Добавим, что о вероятности скорой отставки Владимира Левченко «Номер один» уже сообщал в начале августа, сразу же после ареста г-на Бардаханова. В подобных случаях оргвыводы обычно следуют незамедлительно. Но оказалось сюрпризом не то, что Левченко ушел, а как именно - с почетом.Напомним, что, согласно должностным инструкциям, в полиции начальник несет персональную ответственность за состояние служебной дисциплины подчиненных и законности. Хорошо, если при этом им дают свободно уйти по выслуге лет на служебную пенсию. Нередко в ходе разгоревшихся скандалов руководители уходят и по отрицательным мотивам, особенно если есть основания полагать прямую связь арестованного за взятку подчиненного со своим шефом. Соответственно, лишаясь пенсии МВД.Наши источники отмечают, что в случае же с г-ном Левченко, жесткий вариант не рассматривался, а мотивы, почему все прошло именно так, а не иначе, не называются. Но в целом ситуация для заместителя министра разрешилась благополучно. Как и для его непосредственного руководителя - генерал-майора и главы МВД по Бурятии Олега Кудинова. Понятно, что снятие с должности по отрицательным мотивам его заместителя могло бы бросить тень на лик большого бурятского начальника. Ведь именно Кудинов дал согласие на назначение выходца из Омска Владимира Левченко на должность руководителя следствия - замминистра МВД. Можно сказать, что Владимир Левченко был для Олега Кудинова своего рода «правой рукой».А так, в связи с уходом на пенсию заместителя министра, все вопросы по коррупционному делу к руководству МВД по РБ можно уже не задавать. Не на кого даже накладывать дисциплинарное наказание в связи с проштрафившимся подчиненным Бардахановым - ведь начальник ушел на пенсию. Какие к нему теперь могут быть вопросы?Владимир Левченко родился 6 октября 1966 года в Омске. После окончания школы поступил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР. По окончании вуза начал службу в органах внутренних дел. Работал в должности следователя, старшего следователя следственного отделения отдела внутренних дел Центрального райисполкома Омска. С 1998 года - заместитель начальника отдела зонального контроля следственного управления УВД Омской области. В 1999 году был назначен начальником отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления по расследованию организованной преступной деятельности при УВД Омской области, в 2000 году - заместителем начальника управления – начальником следственного управления при Управлении внутренних дел Кировского административного округа Омска. В 2004 году назначен заместителем начальника следственного управления – начальником следственной части РОПД при УВД Омской области, с 2007 года - начальником управления милиции по борьбе с правонарушителями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства. Возглавлял Управления обеспечения общественного порядка и организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирования милиции общественной безопасности УВД по Омской области.С 2011 года по настоящее время являлся заместителем министра – начальником следственного управления МВД по Республике Бурятия. Полковник юстиции.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: МВД Бурятии