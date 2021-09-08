Накануне выборов в Госдуму социологи прочат победу «Единой России» в Бурятии

Среди кандидатов-одномандатников лидирует Вячеслав Дамдинцурунов



«Если бы выборы депутатов Госдумы РФ состоялись завтра», то из числа тех жителей Улан-Удэ, кто собирается идти на выборы, 34 процента отдали бы голоса «Единой России». КПРФ получила бы 20 процентов, «Новые люди» - 10 процентов, еще 8 процентов отдают предпочтение ЛДПР и варианту «затрудняюсь ответить».



Таков результат уличного опроса социологической службы «Эйдос», проведенного с 24 по 28 августа в Улан-Удэ, сообщила заместитель директора социологической службы «Эйдос» Дарима Будаева.



Среди кандидатов-одномандатников Лидирует Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия»). Из числа избирателей, намеревающихся идти на выборы, он получил 27 процентов поддержки. У Баира Цыренова (КПРФ) - 14-15 процентов. На третьем месте Сергей Зверев (российская экологическая партия «Зеленые»). У него 11-12 процентов сторонников, но одновременно и высокий антирейтинг.



Далее по результатам опроса идут Игорь Бобков («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Оксана Бухольцева («Справедливая Россия – Патриоты - За правду»), Сергей Дорош (ЛДПР), Дамдин Болотов («Коммунисты России»), Баяр Цыденов («Гражданская платформа») и другие кандидаты.



К списку одномандатников добавлялись варианты ответов «против всех» и «затрудняюсь». Это показало, что есть маленькая группа людей, которая отвечает, что не собирается «ни за кого» голосовать.



За последний месяц увеличилось количество людей, которые декларировали явку на выборы - около 35 процентов.



«Раньше у нас явка на выборах в Госдуму была в пределах 40 процентах, сейчас, думаю, будет чуть меньше. Многое будет зависеть от того, насколько кандидаты смогут мобилизовать своих сторонников», - считает Дарима Будаева.



По ее оценке, нужно также иметь в виду, что электорат в Улан-Удэ более протестный, чем в районах Бурятии. Кроме того, в последние две недели перед выборами пойдет активная информационная кампания. Каждый из кандидатов будет точечно работать со своей целевой аудиторией. И цифры поддержки могут изменяться.



Справка:



В течение пяти дней (24-28 августа) на территории трех административных районов в Улан-Удэ (столица Бурятии) проведен уличный опрос. Опрос проводился АНО «Информационная служба «Эйдос» (Познание) ИНН 0323831122 по заказу и за средства АНО «Информационный центр».



На территории Октябрьского района опрошено 46% респондентов, Железнодорожного – 34%, Советского – 20%. Опрошено 515 человек, а в обработку включены 500 анкет.



Среди опрошенного населения удельный вес мужчин и женщин составляет, соответственно, 45,2% и 54,8%. Это соответствует примерной структуре проголосовавших избирателей. Респонденты по возрасту распределились следующим образом: 18-29 лет -22,4%, 30-39 лет – 21,2%, 40-49 лет -16,8%, 50-59 лет - 18,6%, 60 лет и старше – 21%.



Удельный вес русских составляет 56,2%, бурят – 41,8%, а остальные же респонденты (2%) являются представителями других национальностей.



Статистическая погрешность – 3%.



Опрашиваемым задавались следующие вопросы:



«Будете ли Вы принимать участие в голосовании на выборах в ГД в сентябре 2021 г?»



«Если бы выборы в Госдуму состоялись завтра, то за кого вы бы проголосовали?»



«За кого бы Вы проголосовали бы, если ваш кандидат по каким-либо причинам не будет участвовать в выборах?»



«За кого из кандидатов, Вы не будете голосовать ни при каких обстоятельствах?» (возможны два ответа)



«Если бы выборы в Госдуму состоялись завтра, то за какую политическую партию вы бы проголосовали?»



«Если выбранная вами партия не примет участие в выборах – за какую из оставшихся партий вы согласились бы проголосовать?»



«За какую партию, Вы не будете голосовать ни при каких обстоятельствах?»



Фото: «Номер один»





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