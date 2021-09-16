Зараженный коронавирусом глава Бурятии показал свое рабочее место

Алексей Цыденов продемонстрировал помещение, откуда проводит видеоконференции



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал пользователям соцсетей, откуда работает. Сейчас он,





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey) "Дорогие земялки, вот мое рабочее место, или как его назвать... Место, где я то-ли болею, то-ли работаю, не могу понять. Вот, целая студия развернута. Постоянно ВКС (видеоконференции)", - рассказал глава Бурятии.



Он также добавил, что самочувствие у него нормальное, как и было до этого, однако тесты до сих пор положительные.



"Сегодня сдал очередной тест. Надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят. Важнейшее мероприятие - выборы. И я тут изолирован. Будем надеяться, что все будет хорошо. Работаем", - сказал Алексей Цыденов.



Видео: tsydenov_aleksey



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал пользователям соцсетей, откуда работает. Сейчас он, напомним , болеет коронавирусом."Дорогие земялки, вот мое рабочее место, или как его назвать... Место, где я то-ли болею, то-ли работаю, не могу понять. Вот, целая студия развернута. Постоянно ВКС (видеоконференции)", - рассказал глава Бурятии.Он также добавил, что самочувствие у него нормальное, как и было до этого, однако тесты до сих пор положительные."Сегодня сдал очередной тест. Надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят. Важнейшее мероприятие - выборы. И я тут изолирован. Будем надеяться, что все будет хорошо. Работаем", - сказал Алексей Цыденов.Видео:Фото: "Номер один"

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