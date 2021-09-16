Зараженный коронавирусом глава Бурятии показал свое рабочее место

Алексей Цыденов продемонстрировал помещение, откуда проводит видеоконференции
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал пользователям соцсетей, откуда работает. Сейчас он, напомним, болеет коронавирусом.
"Дорогие земялки, вот мое рабочее место, или как его назвать... Место, где я то-ли болею, то-ли работаю, не могу понять. Вот, целая студия развернута. Постоянно ВКС (видеоконференции)", - рассказал глава Бурятии.
Он также добавил, что самочувствие у него нормальное, как и было до этого, однако тесты до сих пор положительные.
"Сегодня сдал очередной тест. Надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят. Важнейшее мероприятие - выборы. И я тут изолирован. Будем надеяться, что все будет хорошо. Работаем", - сказал Алексей Цыденов.
Видео: tsydenov_aleksey
Фото: "Номер один"
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