Более 55 тысяч человек посмотрели прямой эфир главы Бурятии в соцсетях

Эфир шел 1,5 часа, за это время Алексей Цыденов озвучил порядка ста вопросов



16 сентября Алексей Цыденов провел прямой эфир с личных страниц одномоментно в четырех соцсетях: Инстаграм, Вконтакте, Фэйсбук и в Одноклассниках. Прямой эфир шел 1,5 часа, за это время главой Бурятии было озвучено порядка ста вопросов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Всего в период проведения прямого эфира поступило порядка 6 тыс. комментариев и сообщений, глава Бурятии озвучил из них 98 вопросов на различные темы, в том числе поддержка семей с детьми, строительство новых школ и стадионов, ремонт дорог, качества медуслуг, услуг ЖКХ, работы общественного транспорта, помощь пострадавшим при паводках, вопросы обеспечения безопасности на дорогах и т.д.



На связи во время эфира находились все руководители исполнительных органов власти, в режиме онлайн поясняли текущую ситуацию по поступающим вопросам. С целью оперативного решения проблем глава Бурятии дал соответствующие поручения уполномоченным должностным лицам.



Порядка 40 вопросов из озвученных взяты Алексеем Цыденовым на личный контроль. Среди них – помощь пострадавшим в период паводков, проведение капитального ремонта школ, ремонт дорог, решение вопроса по жилью в аварийном состоянии и другие.



Все вопросы, поступившие во время проведения прямого эфира с главой Бурятии, будут систематизированы и направлены в компетентные органы исполнительной власти для подготовки ответов.



Глава Бурятии регулярно проводит прямые эфиры в соцсетях. Этот прямой эфир одномоментно смотрело порядка 1337 участников. По состоянию на 12.30ч. 17 сентября запись прямого эфира в соцсетях просмотрели более 55 тысяч человек.



"Подобная форма общения с земляками является достаточно эффективной и позволяет оперативно решить многие наболевшие проблемы жителей Бурятии", - добавили в региональном правительстве.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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