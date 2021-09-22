Бывший главврач БСМП может стать замминистра здравоохранения Бурятии

Однако в биографии Валерия Амагырова не все так безупречно



В Бурятии прошел первый этап конкурсного отбора на замещение вакантной должности заместителя министра здравоохранения РБ - председателя комитета финансовой и организационно-правовой работы. Ко второму этапу конкурса в виде собеседования и тестирования допущены 12 кандидатов. В их числе и известный врач Валерий Амагыров, пожалуй, являющийся наиболее сильным претендентом на высокую должность.

Безупречная биография?



Валерий Амагыров начинал свою карьеру врача в БСМП, проработав там с 1986 по 1998 год, после чего назначен главврачом РК «Здоровье». Через четыре года он вновь вернулся в БСМП уже в должности главного врача. Амагыров руководил одной из крупнейших больниц республики 12 лет, после чего в 2015 году назначен заместителем главврача ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики».



Помимо основной работы, в последнее время минздрав Бурятии стал активно привлекать Валерия Амагырова в качестве своего рода «пожарного». Так, весной этого года его отправили исполнять обязанности главврача Петропавловской ЦРБ, ее прежний руководитель уволился после ряда скандалов. А в конце июля Валерий Амагыров стал временным главврачом Баргузинской ЦРБ, работа которой также вызывала немало критики.



Кроме медицинской деятельности, Валерий Амагыров уже четвертый созыв работает депутатом горсовета Улан-Удэ. Награжден почетными грамотами минздрава республики, Роспотребнадзора, администрации Улан-Удэ и горсовета, благодарственными письмами президента и главы РБ, Народного Хурала. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Республики Бурятия. Отличник здравоохранения РФ.



Избежал «уголовки»



Казалось бы, биография Валерия Амагырова безупречна и ничто не мешает ему занять высокую должность. Однако в свое время работа главврача БСМП сопровождалась немалым количеством скандалов, позабывшихся за давностью времени. Напомним о некоторых из них.



Так, в 2010 году в СМИ были опубликованы материалы относительно обстоятельств



Позже уголовное дело на Валерия Амагырова все же возбудили, но уже по другой статье. В сентябре 2009 года Амагыров около месяца находился в служебной командировке по учебе в Санкт-Петербургском НИИ им. Джанелидзе. Когда главврач вернулся в Улан-Удэ, то предъявил командировочные документы, из которых следовало, что он якобы проживал в одной из гостиниц Санкт-Петербурга и получил в бухгалтерии больницы около 20 тыс. рублей возмещения затрат.



При увольнении бухгалтер больницы припомнила главврачу этот факт, обратившись с заявлением в прокуратуру. Оперативники сделали официальный запрос в Санкт-Петербург. Оказалось, что гостиница, в которой он якобы проживал, сгорела еще до его мнимого «заселения». Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество с использованием служебного положения, однако его рассмотрение в суде



Череда смертей



Но самые громкие истории, были, конечно же, связаны с целым списком странных смертей пациентов. О некоторых из этих историй писал в свое время и «Номер один».



Так, всех потрясла история Андрея Хороших, который в 2013 году умер вскоре после лечения в БСМП, куда попал с очередным приступом панкреатита. После двух операций 29-летний мужчина стал инвалидом – ему вырезали практически весь кишечник, оставив всего около 40 сантиметров. Шансов выжить мужчине просто не дали.



В 2011 году всех шокировала история с улан-удэнкой Любовью Орловой, скончавшейся в больнице на седьмом месяце беременности. Женщина жаловалась на сильные боли и тошноту, ее рвало кровью, но, по словам мужа погибшей, только спустя несколько мучительных часов пребывания в приемном покое женщину перевели в обычную палату. В реанимацию же пациентка попала, когда уже было слишком поздно. Женщина впала в кому и вскоре умерла.



Эта история заинтересовала и федеральные СМИ. Амагырова и его зама вызвали «на ковер» в ток-шоу на НТВ и передачу «Пусть говорят» Андрея Малахова. Так улан-удэнская больница «прославилась» на всю страну.



Не успел утихнуть этот скандал, грянул новый. В СМИ обратился еще один родственник, утверждавший, что 11 ноября 2011 года его беременная жена не дождалась операции и скончалась.



В итоге в 2014 году Минздрав Бурятии не стал продлевать контракт с Валерием Амагыровым, предложив ему занять другую должность.



Калым на миллионы?



Позже, уже после увольнения Амагырова из БСМП, выяснились новые подробности. Как показала служебная проверка, одно из операционных помещений больницы несколько лет использовалось неким ООО «Сибирский капитал» для оказания платных медицинских услуг. Согласно договору, во временное пользование «Сибирскому капиталу» за символическую плату передана просторная операционная и консультативный кабинет площадью в более чем 57 квадратных метров вместе со всем медицинским оборудованием. При этом было проигнорировано сразу несколько требований законов: не проведен конкурс на право заключения договора в отношении муниципального имущества и не получено разрешение комитета здравоохранения.



Отметим, за полноценный курс лечения (порядка 14 дней) в нейрохирургическом отделении БСМП Фонд обязательного медстрахования оплачивал больнице порядка 36 тыс. рублей за каждого больного. В то время как лечение в платном «Сибирском капитале» обходилось ФОМС дороже в разы. Фонд оплачивал частной клинике по 30 тыс. рублей только за один день лечения пациента. Если все эти цифры помножить на общее количество больных частной клиники, да еще и вспомнить, что на часть из них шла оплата одновременно по двум «прайсам», то можно догадаться, какой капитал «заработан» на пациентах. Речь могла идти



Интересный факт, в то время директором Фонда обязательного медицинского страхования Бурятии был не кто иной, как Дамбинима Самбуев. То самый, который в 2017 году стал министром здравоохранения Бурятии и после двух лет не очень удачного руководства здравоохранением республики пересел в кресло главврача БСМП.



Константин Воронов, «Номер один»

Фото: russianstock.ru Валерий Амагыров начинал свою карьеру врача в БСМП, проработав там с 1986 по 1998 год, после чего назначен главврачом РК «Здоровье». Через четыре года он вновь вернулся в БСМП уже в должности главного врача. Амагыров руководил одной из крупнейших больниц республики 12 лет, после чего в 2015 году назначен заместителем главврача ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики».Помимо основной работы, в последнее время минздрав Бурятии стал активно привлекать Валерия Амагырова в качестве своего рода «пожарного». Так, весной этого года его отправили исполнять обязанности главврача Петропавловской ЦРБ, ее прежний руководитель уволился после ряда скандалов. А в конце июля Валерий Амагыров стал временным главврачом Баргузинской ЦРБ, работа которой также вызывала немало критики.Кроме медицинской деятельности, Валерий Амагыров уже четвертый созыв работает депутатом горсовета Улан-Удэ. Награжден почетными грамотами минздрава республики, Роспотребнадзора, администрации Улан-Удэ и горсовета, благодарственными письмами президента и главы РБ, Народного Хурала. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Республики Бурятия. Отличник здравоохранения РФ.Казалось бы, биография Валерия Амагырова безупречна и ничто не мешает ему занять высокую должность. Однако в свое время работа главврача БСМП сопровождалась немалым количеством скандалов, позабывшихся за давностью времени. Напомним о некоторых из них.Так, в 2010 году в СМИ были опубликованы материалы относительно обстоятельств защиты кандидатской диссертации Валерия Амагырова в Санкт-Петербурге. В том же году в ходе прокурорской проверки в БСМП выявлены грубые нарушения , «тянувшие» на 285-ю статью УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Материалы проверки передали в Следственный комитет, однако там возбуждать уголовное дело в отношении Валерия Амагырова отказались, сославшись на то, что факты злоупотреблений не подтвердились.Позже уголовное дело на Валерия Амагырова все же возбудили, но уже по другой статье. В сентябре 2009 года Амагыров около месяца находился в служебной командировке по учебе в Санкт-Петербургском НИИ им. Джанелидзе. Когда главврач вернулся в Улан-Удэ, то предъявил командировочные документы, из которых следовало, что он якобы проживал в одной из гостиниц Санкт-Петербурга и получил в бухгалтерии больницы около 20 тыс. рублей возмещения затрат.При увольнении бухгалтер больницы припомнила главврачу этот факт, обратившись с заявлением в прокуратуру. Оперативники сделали официальный запрос в Санкт-Петербург. Оказалось, что гостиница, в которой он якобы проживал, сгорела еще до его мнимого «заселения». Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество с использованием служебного положения, однако его рассмотрение в суде шло крайне туго , а чем оно закончилось, и вовсе неизвестно.Но самые громкие истории, были, конечно же, связаны с целым списком странных смертей пациентов. О некоторых из этих историй писал в свое время и «Номер один».Так, всех потрясла история Андрея Хороших, который в 2013 году умер вскоре после лечения в БСМП, куда попал с очередным приступом панкреатита. После двух операций 29-летний мужчина стал инвалидом – ему вырезали практически весь кишечник, оставив всего около 40 сантиметров. Шансов выжить мужчине просто не дали.В 2011 году всех шокировала история с улан-удэнкой Любовью Орловой, скончавшейся в больнице на седьмом месяце беременности. Женщина жаловалась на сильные боли и тошноту, ее рвало кровью, но, по словам мужа погибшей, только спустя несколько мучительных часов пребывания в приемном покое женщину перевели в обычную палату. В реанимацию же пациентка попала, когда уже было слишком поздно. Женщина впала в кому и вскоре умерла.Эта история заинтересовала и федеральные СМИ. Амагырова и его зама вызвали «на ковер» в ток-шоу на НТВ и передачу «Пусть говорят» Андрея Малахова. Так улан-удэнская больница «прославилась» на всю страну.Не успел утихнуть этот скандал, грянул новый. В СМИ обратился еще один родственник, утверждавший, что 11 ноября 2011 года его беременная жена не дождалась операции и скончалась.В итоге в 2014 году Минздрав Бурятии не стал продлевать контракт с Валерием Амагыровым, предложив ему занять другую должность.Позже, уже после увольнения Амагырова из БСМП, выяснились новые подробности. Как показала служебная проверка, одно из операционных помещений больницы несколько лет использовалось неким ООО «Сибирский капитал» для оказания платных медицинских услуг. Согласно договору, во временное пользование «Сибирскому капиталу» за символическую плату передана просторная операционная и консультативный кабинет площадью в более чем 57 квадратных метров вместе со всем медицинским оборудованием. При этом было проигнорировано сразу несколько требований законов: не проведен конкурс на право заключения договора в отношении муниципального имущества и не получено разрешение комитета здравоохранения.Отметим, за полноценный курс лечения (порядка 14 дней) в нейрохирургическом отделении БСМП Фонд обязательного медстрахования оплачивал больнице порядка 36 тыс. рублей за каждого больного. В то время как лечение в платном «Сибирском капитале» обходилось ФОМС дороже в разы. Фонд оплачивал частной клинике по 30 тыс. рублей только за один день лечения пациента. Если все эти цифры помножить на общее количество больных частной клиники, да еще и вспомнить, что на часть из них шла оплата одновременно по двум «прайсам», то можно догадаться, какой капитал «заработан» на пациентах. Речь могла идти о миллионах бюджетных рублей Интересный факт, в то время директором Фонда обязательного медицинского страхования Бурятии был не кто иной, как Дамбинима Самбуев. То самый, который в 2017 году стал министром здравоохранения Бурятии и после двух лет не очень удачного руководства здравоохранением республики пересел в кресло главврача БСМП.Константин Воронов, «Номер один»Фото: russianstock.ru

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