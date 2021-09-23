Глава Бурятии поблагодарил жителей республики, голосовавших за «Единую Россию»

«Теперь у нас задача - активно работать», сказал Алексей Цыденов





Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в инстаграм выложил обращение, в котором поблагодарил жителей республики, поддержавших на выборах «Единую Россию».

«В «Народную программу» поступило более 60 тысяч предложений. Это огромная работа, это большая задача. Но ваша поддержка, ваше активное голосование теперь дали нам ресурс, для того, чтобы мы могли работать на федеральном уровне, с федеральными министерствами, на своем уровне. Чтобы наши проекты и программы включались в федеральные проекты, исполнялись на всех уровнях. Теперь у нас задача активно работать. Реализовывать все то, что было предложено людьми. Я уверен, что вместе мы все сможем. У нас все получится. Спасибо вам», - сказал Алексей Цыденов.











«Выборы прошли, результаты уже известны. Благодаря вашей поддержке наша партия «Единая Россия», наш кандидат Вячеслав Дамдинцурунов победили. Это благодаря вашей поддержке, то, что вы пришли и проголосовали. Я хочу искренне вас за это поблагодарить, всех тех, кто пришел и проголосовал. Кто в рамках предвыборного периода поддерживал и всячески содействовал тому, чтобы мы победили. Спасибо вам, искреннее человеческое спасибо!», - сказал руководитель республики.По словам главы, теперь стоит большая задача – исполнить все наказы, пожелания и предложения, которые были.Напомним, явка на выборах депутатов Госдумы в Бурятии составила 45%. Голоса за кандидата от партии «Единая Россия» Вячеслава Дамдинцурунова отдали 37,4% избирателей. На втором месте с 19,8% голосов Баир Цыренов, кандидат от КПРФ, на третьем месте Сергей Зверев – за него проголосовал 22031 человек или 7,46%.По федеральному избирательному округу большинство у партии «Единая Россия» - 42,65%, КПРФ набрала 26,73%. На третьем месте партия «Новые люди» с 11,22% голосов.