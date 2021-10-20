Глава Бурятии предложил создать для регионов программу развития общественного транспорта

Алексей Цыденов уверен, что регионам нужны меры прямой поддержки



Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов предложил создать единую для всех регионов РФ программу развития общественного транспорта. О необходимости формирования такого документа он заявил во вторник на заседании президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года, пишет



"Общественный транспорт - действительно очень актуальный вопрос. По экспертным оценкам, требуется в среднесрочной перспективе обновление около 60% парка автобусов, 6,5 тыс. трамваев, 7 тыс. троллейбусов, а также более 5 тыс. вагонов пригородного железнодорожного сообщения. Предлагаем сформировать отдельный программный документ развития общественного транспорта, в котором будут как раз собраны все меры, и сделать общую программу по развитию общественного транспорта", - сказал Цыденов.



По его словам, регионы не смогут самостоятельно решить вопрос с обновлением общественного транспорта - им необходимы меры прямой поддержки.



"По вашим ранее данным поручениям по общественному транспорту уже предложен механизм - финансирование с привлечением средств ФНБ, - сказал Цыденов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, - но это на возвратной основе. Но поскольку даже в городах-миллионниках стоимость билетов и объемы перевозок не позволяют за счет продажи билетов окупить автобусы, а тем более трамваи, то погашать их будет субъект из своего бюджета, то есть это по сути кредитная нагрузка на региональные бюджеты, пусть по льготной ставке, но все же".



Алексей Цыденов отметил, что менее обеспеченные регионы, где как раз наиболее остро и стоит вопрос с общественным транспортом, не смогут делать этого. "Мы на это обратили внимание. И предлагаем вернуться к рассмотрению вопроса поддержки общественного транспорта на условиях, доступных для всех субъектов РФ", - сказал он.



Глава Бурятии также предложил включить в транспортную стратегию России развитие сети муниципальных дорог.



"По муниципальным дорогам, дорогам непосредственно в населенных пунктах, не входящих в агломерацию, никаких целевых показателей на сегодня нет. С учетом принятого решения о доведении начиная с 1 января 2025 года 100% акцизов до региональных дорожных фондов возможности региональных дорожных фондов также будут увеличены. Считаю целесообразным это отметить в стратегии на период 2025-2030 годов и до 2035 года, предусмотреть сбалансированное развитие не только региональных, но и муниципальных дорог", - сказал он.



Он напомнил, что в настоящее время ведется большая работа по приведению в нормативное состояние региональных дорог и дорог в агломерациях. "По агломерациям установлен [показатель] - 85% "норматива" должно быть, по региональным дорогам - 50% "норматива" к 2024 году и 60% - к 2030 году", - отметил глава Бурятии.



Фото: "Номер один"

Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов предложил создать единую для всех регионов РФ программу развития общественного транспорта. О необходимости формирования такого документа он заявил во вторник на заседании президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года, пишет ТАСС "Общественный транспорт - действительно очень актуальный вопрос. По экспертным оценкам, требуется в среднесрочной перспективе обновление около 60% парка автобусов, 6,5 тыс. трамваев, 7 тыс. троллейбусов, а также более 5 тыс. вагонов пригородного железнодорожного сообщения. Предлагаем сформировать отдельный программный документ развития общественного транспорта, в котором будут как раз собраны все меры, и сделать общую программу по развитию общественного транспорта", - сказал Цыденов.По его словам, регионы не смогут самостоятельно решить вопрос с обновлением общественного транспорта - им необходимы меры прямой поддержки."По вашим ранее данным поручениям по общественному транспорту уже предложен механизм - финансирование с привлечением средств ФНБ, - сказал Цыденов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, - но это на возвратной основе. Но поскольку даже в городах-миллионниках стоимость билетов и объемы перевозок не позволяют за счет продажи билетов окупить автобусы, а тем более трамваи, то погашать их будет субъект из своего бюджета, то есть это по сути кредитная нагрузка на региональные бюджеты, пусть по льготной ставке, но все же".Алексей Цыденов отметил, что менее обеспеченные регионы, где как раз наиболее остро и стоит вопрос с общественным транспортом, не смогут делать этого. "Мы на это обратили внимание. И предлагаем вернуться к рассмотрению вопроса поддержки общественного транспорта на условиях, доступных для всех субъектов РФ", - сказал он.Глава Бурятии также предложил включить в транспортную стратегию России развитие сети муниципальных дорог."По муниципальным дорогам, дорогам непосредственно в населенных пунктах, не входящих в агломерацию, никаких целевых показателей на сегодня нет. С учетом принятого решения о доведении начиная с 1 января 2025 года 100% акцизов до региональных дорожных фондов возможности региональных дорожных фондов также будут увеличены. Считаю целесообразным это отметить в стратегии на период 2025-2030 годов и до 2035 года, предусмотреть сбалансированное развитие не только региональных, но и муниципальных дорог", - сказал он.Он напомнил, что в настоящее время ведется большая работа по приведению в нормативное состояние региональных дорог и дорог в агломерациях. "По агломерациям установлен [показатель] - 85% "норматива" должно быть, по региональным дорогам - 50% "норматива" к 2024 году и 60% - к 2030 году", - отметил глава Бурятии.Фото: "Номер один"

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