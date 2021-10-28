Депутату Хурала Бурятии не удалось стать министром

Виталию Лыгденову не помогла помощь влиятельных лиц





Иван Козырев, ранее работавший заместителем министра спорта и молодежной политики Бурятии, указом главы республики Алексея Цыденова назначен главой спортивного ведомства. Однако не все обрадовались этому назначению. Ведь у некоторых политических «решал» были иные планы на это кресло.

По данным «Номер один» назначению предшествовала интрига, связанная с бурной деятельностью бывшего ректора БГУ Степана Калмыкова, который продвигал на этот пост кандидатуру депутата Хурала Виталия Лыгденова.Должность министра спорта стала вакантной после недавнего избрания депутатом Госдумы от региона Владислава Дамдинцурунова, сменившего бывшего депутата Алдара Дамдинова, который занял кресло ректора БГУ. Также предполагалось, что после отъезда в Москву Дамдинцурунова министерскую должность оставят за работавшим под его началом мастером спорта по боксу Иваном Козыревым, соответствовавшим всем критериям к назначению.Однако бывший ректор БГУ Степан Калмыков, который недавно стал советником министра спорта России Олега Матыцина, через последнего попытался пролоббировать назначение на должность министра спорта РБ президента Федерации волейбола Бурятии и депутата Хурала Виталия Лыгденова. Как отмечает информированный источник «Номер один», Калмыкову удалось продвинуть назначение бывшего дворового инструктора Будажапа Цоктоева на ключевую спортивную должность в республике - директора Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.Ранее эту должность занимал Жаргал Очиров – чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов, заслуженный тренер Бурятии и президент федерации этого вида спорта.- Калмыков попытался продвинуть на должность регионального министра Лыгденова, даже инициировав письмо десятков заслуженных тренеров республики в его поддержку, - отмечает источник. - Однако Алексей Цыденов решил по-своему, назначив Ивана Козырева.Однако у Лыгденова нет опыта руководящей работы в госструктурах, за исключением депутатства на непостоянной основе в Хурале. Кроме того, Лыгденов даже не был мастером спорта, что было неформальным требованием для назначения на эту должность.И наконец, как говорят, сыграло свою роль не совсем ясное прошлое кандидата. Напомним, в «лихие» 90-е бывший сотрудник КГБ Виталий Лыгденов возглавил службу безопасности АОЗТ «Мотом» - дилерской структуры АвтоВАЗа, которая занималась откровенно нелегальной деятельностью, придуманной ещё олигархом Борисом Березовским.Так, согласно документам, автомобили, которые шли через улан-удэнскую фирму «Мотом», якобы поставлялись по экспортным контрактам в Монголию, а затем ввозились обратно в Россию на льготных условиях без пошлин. На самом же деле эшелоны с машинами даже не пересекали российско-монгольскую границу в Наушках, а продавались в Улан-Удэ по беспрецедентно низким ценам, без НДС.В конце 90-х после активизации работы правоохранительных органов данная схема была свёрнута, а ее бывшим руководителям удалось выйти сухими из воды и уехать в Москву. Что касается нижестоящих сотрудников «Мотома», то в условиях сворачивания сомнительного бизнеса они занялись откровенным бандитизмом. Так, сотрудники службы безопасности «Мотом» в 1999 г. организовали в Улан-Удэ вооружённый налёт на склад бытовой техники. Однако были схвачены на месте преступления и осуждены на длительные сроки.Их непосредственный руководитель тоже на непродолжительное время оказался в СИЗО, но позже был выпущен без предъявления обвинений. Остальные сотрудники «Мотома» разъехались кто куда. Например, Виталий Лыгденов устроился тренером волейбола в БГУ, а затем стал учредителем фирм, занимавшихся разведкой и добычей нефрита. Далее несколько раз избирался по партийным спискам от «Справедливой России» в Хурал. А в прошлом году безуспешно претендовал на пост председателя комитета по межрегиональным и международным связям.Что касается нового министра спорта, то его биография не столь живописна и вполне логична. Согласно официальным данным Иван Козырев родился 25 июня 1988 г. в Улан-Удэ. В 2010 г. окончил экономический факультет БГСХА им. В.Р. Филиппова по специальности «Коммерция (торговое дело)», в 2012 г. окончил магистратуру БГСХА по направлению «Экономика». С 2011 по 2015 гг. работал старшим преподавателем кафедры «История», преподавал экономические дисциплины.В это же время Иван Козырев занимал должность директора СДЮСШОР №11 (школа бокса «Ринг»). С июня 2019 г. до 2021 г. занимал должность заместителя министра спорта и молодежной политики Бурятии. Иван Козырев является мастером спорта России по боксу. Выступал в весовых категориях 64-69 кг. Бронзовый призер зимнего чемпионата России (2008 г.), призер чемпионата России среди студентов (2009 г.), призер чемпионата и первенства России среди профсоюзов (2006, 2008 гг.), победитель и призер всероссийских и международных соревнований. Женат, воспитывает сына и дочь.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: russianstock.ru